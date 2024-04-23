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Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе Искусственный интеллект
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Самые перспективные отрасли для развития ИИ в Узбекистане — промышленность, сельское хозяйство и строительство

В Узбекистане уделяют очень большое значение инновациям, развитию технологий и искусственного интеллекта. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Как отметил спикер, уже сегодня ИИ-технологии трансформируют ключевые отрасли экономики и общественной жизни. Поэтому развитие сферы искусственного интеллекта невозможно представить без международного сотрудничества. Мировой рынок ИИ оценивается более чем в $200 млрд, а к 2030 г. его объем может достигнуть $1,85 трлн. Искусственный интеллект влияет на все мировые процессы. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

По словам Александра Ведяхина, мировым трендом является повышение ВВП страны за счет развития технологии искусственного интеллекта и внедрения его в отрасли экономики. Для этого в первую очередь стоит сделать акцент на национальной инновационной системе, развитие которой требует финансирования со стороны государства. Согласно открытым источникам, в 2023 г. на инновации в Узбекистане было выделено 1,03 трлн сумов, или почти $8 млн. Фонду финансирования науки и поддержки инноваций — 750 млрд сумов, или почти $6 млн.

По мнению спикера, для Узбекистана одной из самых перспективных для развития ИИ является отрасль сельского хозяйства. Строительство также не отстает. ИИ в сфере строительства, цифровизации рутинных процессов, инновационные методы трекинга — все это становится просто необходимым для успешной конкуренции среди девелоперов. Очевидно, что эта отрасль может стать площадкой для сотрудничества России и Узбекистана. Применение искусственного интеллекта повышает качество услуг и способствует кратному увеличению конкурентоспособности стран на международной арене, подчеркнул спикер.

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Россия в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

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