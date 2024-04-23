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Обнинская компания «Метра» разработала систему автоматизированного контейнерного хранения для крупного добывающего холдинга

Специалисты обнинской компании «Метра диджитал логистик» (МДЛ) завершают реализацию масштабного проекта для одного из крупнейших российских ресурсодобывающих холдингов. Технологии компании МДЛ направлены на повышение производительности, точности складских операций, снижение издержек, исключение ошибок и брака. Современный уровень автоматизации позволяет полностью оптимизировать складскую логистику без участия персонала, а это значит, что гарантирована бесперебойная работа и высочайшая скорость обработки. Об этом CNews сообщили представители «Агентства развития бизнеса».

Примером реализации такой комплексной технологии является внедрение автоматизированной системы мелкоячеистого хранения.

Реализация проекта для центра хранения и обработки керна газодобывающего холдинга, позволила эффективно использовать всё пространство склада и достичь максимальной плотности хранения. Также исключен риск повреждения стеллажных конструкций, контейнеров и образцов. Выстроена новая эффективная и высокоточная система погрузки и отгрузки. Гарантирована точность и отсутствие ошибок при размещении образцов.

Объем нового хранилища рассчитан на 100,176 тыс. ячеек.

Высота стеллажной системы — 14 метров.

Скорость обработки — 20 контейнеров в час.

В качестве оборудования были задействованы шаттлы, конвейеры, роботизированный автономный транспорт (AGV), подъемные устройства.

«Решения от «Метра Диджитал Логистикс» позволяют преодолеть новые вызовы: снижают риск дефицита персонала, повышают скорость обработки грузов, оптимизируют складское пространство, снижают процент брака при перевозке ТМЦ, дают новые конкурентные преимущества», — сказала генеральный директор МДЛ Анастасия Рамченко.

Технология контейнерного хранения может эффективно использоваться для хранения и обработки любых малоразмерных деталей, компонентов или проб в самых различных отраслях.

Компанией также разработан и активно внедряется «Цифровой склад» — высокотехнологичный комплекс, состоящий из современного складского оборудования и роботизированных устройств, которые объединены WMS-системой управления складом.

Среди клиентов «Метра Диджитал Логистикс» как представители малого и среднего бизнеса, так и крупнейшие металлургические и нефтегазовые гиганты.

Компания участвует в международных выставках в рамках национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт», инициированные Президентом Владимиром Путиным. Их курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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«Агентство развития бизнеса» учреждено в январе 2018 г. министерством экономического развития Калужской области с целью создания комфортной бизнес-среды для реализации проектов на территории региона. Агентство реализует национальные проекты: «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт», «Производительность труда». Основной целью национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» является поддержка бизнеса на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Реализация нацпроекта помогает создать лучшие условия для предпринимателей — организовать обучение, обеспечить поддержку в получении льготных кредитов и грантов, поиске новых рынков сбыта, помочь им в развитии собственного дела. Основные направления деятельности: консультирование бизнеса, сопровождение проектов, обучение предпринимателей. Калужская область – регион, где созданы благоприятные условия для ведения бизнеса: предусмотрены субсидии, гранты и различные преференции; совершенствуется логистика и инфраструктура.

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