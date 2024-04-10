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Телемост «Ростелекома» объединил Кузбасс, Звездный городок и Горловку

«Ростелеком» обеспечил видеосвязь для участников трехстороннего телемоста «КуZбасс – Звездный городок – Горловка». Торжественная онлайн-встреча открыла праздничную неделю в рамках Международного фестиваля Юрия Гагарина, который третий раз проходит в Кемеровской области. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Специально для телемоста «Ростелеком» расширил каналы связи в «Средней общеобразовательной школе № 1» в Прокопьевске и обеспечил доступ в интернет на скорости от 100 Мбит/с. Из школы трансляция велась в прямом эфире Прокопьевского телевидения, в Горловке – из школы № 25 и Музея истории, в Звездном городке – из местного Центра управления регионом (ЦУР).

«Фестиваль стал визитной карточкой Кузбасса, и с каждым годом его программа становится более насыщенной и интересной. Мы рады быть частью такого значимого события. Благодаря онлайн-трансляции все участники могут комфортно общаться и обмениваться информацией, находясь при этом за сотни километров друг от друга», – сказал директор Кемеровского филиала «Ростелекома» Алексей Михайлов.

Для онлайн-старта космической недели в Кузбассе не случайно был выбран город Прокопьевск и Школа №1 — она носит имя Бориса Волынова, летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза. Именно здесь он окончил 10-й класс, затем начал свой путь в авиации и в 1960 году вошел в легендарный первый отряд космонавтов вместе с Юрием Гагариным и Алексеем Леоновым. Благодаря современным технологиям связи Борис Валентинович из Звездного городка в режиме реального времени поприветствовал всех участников телемоста, ответил на вопросы школьников и поделился интересными фактами о космических полетах.

Цифровые возможности позволили подключиться к эфиру и представителей горловского музея истории и музея космонавтов Волковых из Донецкой области. Прокопьевск и Горловку связывают более ста лет крепкой дружбы: угольные города-побратимы обменивались профессиональным опытом, соревновались в трудовых достижениях. Сейчас партнерство переживает новое рождение, активно восстанавливаются контакты в культурной и социальной сферах.

«Фестиваль – это возможность еще больше приобщиться к космической тематике, тем более 2024 год – это год значимых юбилеев. Мы отмечаем 90-летие со дня рождения трех знаменитых космонавтов первого отряда: Юрия Гагарина, Алексея Леонова и, конечно же, Бориса Волынова. Современные коммуникации сегодня открыли нам уникальную возможность в живую пообщаться с настоящей легендой, и это бесценно», – сказал глава города Прокопьевска Максим Шкарабейников.

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