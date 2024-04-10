CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация ИТ в госсекторе
|

«Базальт СПО» заключила соглашение с Министерством цифрового развития и связи Оренбургской области

«Базальт СПО», российский разработчик операционных систем семейства «Альт», и Министерство цифрового развития и связи Оренбургской области заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны планируют осуществлять совместные проекты в сфере информационных технологий, направленные на социально-экономическое развитие Оренбургской области и помогать предприятиям переходить на ОС «Альт». Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Документ подписали министр цифрового развития и связи Оренбургской области Денис Толпейкин и генеральный директор «Базальт СПО» Сергей Трандин.

С Минцифры Оренбургской области заключен договор о передаче ОС «Альт» в образовательные организации. 404 школы получат порядка 18 тыс. лицензий на ОС «Альт Образование» и «Альт Рабочая станция».

«На сегодняшний день по уровню показателя «Цифровой зрелости» среди пяти ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления в Оренбуржье, лидирует сфера образования — показатель достиг 99,4%, — отметил министр цифрового развития и связи Оренбургской области Денис Толпейкин. — Совместно с министерством образования и нашими партнерами — ведущими ИТ-компаниями мы продолжаем реализацию «дорожной карты» мероприятий по переходу на полностью отечественное ПО в образовательном процессе. В частности, были заключены соглашения с рядом ИТ-компаний для предоставления отечественного ПО общеобразовательным организациям Оренбургской области».

В рамках соглашения «Базальт СПО» намерена расширить присутствие в таких сегментах как медицина, транспорт, энергетика, промышленные и муниципальные предприятия, региональные органы власти.

«Переход на российские программные продукты — одно из главных условий обретения технологического суверенитета, — сказала Евгения Крынина, коммерческий директор «Базальт СПО». — Мы рады, что многие предприятия выбирают операционные системы семейства «Альт», на базе которых можно создавать ИТ-инфраструктуру любого масштаба и уровня сложности. В 2023 г. поставки наших продуктов в Оренбургскую область выросли в четыре раза по числу лицензий по сравнению с 2022 г., при этом выручка увеличилась практически в 10 раз».

***

«Базальт СПО» («Альт Линукс» до 2015 г.) — разработчик линейки российских операционных систем «Альт» для рабочих станций, серверов и построения виртуальной инфраструктуры. Развитие платформы ведется более 20 лет. ОС «Альт» включены в Единый реестр российского ПО. Компания «Базальт СПО» поддерживает международную команду разработчиков свободного программного обеспечения ALT Linux Team.

В 2023 г. ОС «Альт» заняли первое место в первом в России рейтинге российских операционных систем по версии CNews.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Одно пространство для сотни задач: обзор интерактивных онлайн-досок

В России начал работу суверенный «убийца» важнейшего сервиса интернета

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

Россиянам выдали фиктивные документы об ИТ-образовании по госпрограмме. Возбуждено уголовное дело

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

Банкам разрешили использовать «Госключ» для идентификации клиентов-физлиц

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор HUAWEI nova Y72: доступный смартфон с кнопкой X

Где читать и скачать книги бесплатно: лучшие сервисы

9 лучших уличных обогревателей для веранды: хиты продаж

Показать еще

Наука

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой
Показать еще
ОБЗОР ИТ-тренды 2024 в России
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM: Объявлена операция «Импортозамещение»
ОБЗОР Рынок ИТ-решений в e-commerce 2023
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM: Ждет ли стагнация гражданские ИТ?
ОБЗОР Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры
CNEWS TV Глава Минцифры поддержал идею кибервойск: CNews FORUM 2023 в эфире...
ОБЗОР Кибербезопасность MedTech-решений 2023
CNEWS TV Глава Минцифры Максут Шадаев ответил на вопросы ИКТ-отрасли...
ОБЗОР Цифровизация госсектора 2023