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С помощью искусственного интеллекта в Москве выявили более 200 имущественно-земельных нарушений

С января по март 2024 г. нейросети и автоматизированные алгоритмы обработали более 50 тыс. снимков и видеоматериалов с недвижимостью и общественными пространствами. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Москва совершенствует методы автоматизированного контроля в имущественно-земельной сфере. В настоящее время для диагностики признаков самовольного строительства на ранней стадии активно задействованы нейросети, которые анализируют видеопотоки с камер городского наблюдения, снимки с квадрокоптеров и других источников данных. В результате обработки 50 тыс. снимков искусственный интеллект выявил 227 земельно-имущественных нарушений», – сказал Владимир Ефимов.

Из выявленных нарушений более 200 связаны с нецелевым использованием земельных участков, а также незаконным строительством и самовольной реконструкцией объектов. Еще 21 – с признаками самовольной постройки на ранней стадии, четыре – с захламлением городских земельных участков.

Госинспекция по недвижимости использует полный комплекс инструментов для дистанционного мониторинга территории и последующей обработки полученных данных.

«Автоматизированный контроль помогает своевременно выявить и предупредить нецелевое использование земельных участков, захламления, незаконное строительство, а также нарушения, связанные с размещением летних веранд. На практике алгоритмы сопоставляют информацию из различных баз данных с фактическим состоянием объекта, его техническими характеристиками, устанавливают наличие разрешительной документации и правовой статус объекта. Таким образом, определяются признаки нарушений и далее материалы направляются в работу инспекторам, чтобы они могли их подтвердить и принять меры», – отметил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Глава контрольного ведомства отметил, что инспекция продолжит работу по внедрению и отработке новых цифровых решений для повышения эффективности контроля при использовании земель.

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