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«Программный Продукт» повысит качество процессов подготовки и проведения школьных экзаменов

«Программный Продукт» на протяжении нескольких лет сотрудничает с Московским центром качества образования. В текущем году специалисты компании продолжат развитие региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) обучающихся в Москве. Модернизация будет проведена в части модуля оперативного взаимодействия с работниками пунктов проведения экзаменов (ППЭ).

Модуль предназначен для формирования руководителем ППЭ общего рабочего плана для работников в соответствии с назначениями на ГИА, контроля подтверждения явки и предоставляет экзаменаторам личный кабинет и мобильное приложение, содержащие нормативную, методическую документацию и учебные материалы для проведения ГИА. Также с помощью модуля работники ППЭ могут обмениваться мгновенными сообщениями по вопросам организации подготовки и проведения ГИА с руководителем ППЭ и коллегами.

В рамках проекта Специалисты «Программного Продукта» обеспечат решение следующих задач:

  • Разработка новых функциональных возможностей личного кабинета сотрудников регионального центра обработки информации г. Москвы (РЦОИ) в части реализации одновременной работы с личным кабинетом работников ППЭ, добавления индикации статуса подтверждения явки в виде иконок, создания новых разделов «Работники ППЭ / Контроль регистрации» и «Чаты ППЭ».
  • Разработка новых функциональных возможностей веб-версии личного кабинета работников ППЭ, доработка логики отображения списка сотрудников, назначенных на мероприятие ГИА, реализация просмотра пользователем ЛК «Работник ППЭ» списка собственных обращений в службу поддержки с указанием текущего статуса обработки.
  • Модернизация мобильных приложений версий Android и iOS для работников ППЭ и реализация прочих функций модуля «Оперативное взаимодействие с работниками ППЭ».

В результате проекта будет обеспечено повышение качества и эффективности процессов подготовки и проведения ГИА за счёт развития средств автоматизации, удобство использования личного кабинета «Работник ППЭ», сохранность и целостность хранимой информации.

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