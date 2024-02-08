CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

Владимир Ефимов: Инвестиционный портал Москвы посетили более 22 млн раз

С момента запуска в 2014 г. инвестпортал Москвы посетили свыше 22 млн раз. Ежедневно на платформу заходят около девяти тыс. уникальных пользователей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Инвестиционный портал Москвы начал работу в 2014 г. как ресурс для эффективного онлайн-взаимодействия жителей и представителей бизнеса с городскими структурами. Здесь они могут найти подробную информацию о реализуемых в столице инвестиционных проектах, мерах поддержки промышленности, налоговых режимах и льготах. За время работы на портале зафиксировали более 22 млн визитов. Каждый день его посещают около девяти тыс. уникальных пользователей, количество зарегистрированных личных кабинетов превышает 111 тыс.», — сказал Владимир Ефимов.

На базе ресурса функционирует инвестиционная карта столицы, которая позволяет в режиме реального времени найти актуальные лоты на городских торгах, земельные участки и помещения для создания и развития промышленных производств, в том числе на площадках особой экономической зоны «Технополис Москва». На карте отображаются площадки для ведения бизнеса с детальной информацией о строящихся рядом деловых и социальных объектах и транспортной инфраструктуре. Помимо инвесткарты, на портале доступны и другие сервисы.

«С помощью цифровых инструментов пользователи могут заполнить заявку на получение субсидии и льготного займа, направить на рассмотрение инвестиционный проект или концессионную инициативу, записаться на осмотр выставленной на торги городской недвижимости и подобрать меры поддержки. Кроме того, при помощи портала можно обратиться в центр поддержки промышленности, подобрать образовательную программу в «Московской технической школе» и подать заявку на помощь в расширении экспортной деятельности», — сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, в 2023 г. цифровые возможности инвестиционного портала были значительно доработаны и расширены.

«Непрерывное развитие сервисов портала позволяют ему сохранять статус одного из наиболее востребованных специализированных ресурсов для инвесторов и предпринимателей. Так, благодаря добавлению новых информационных и аналитических слоев на инвесткарту у пользователей появилось больше онлайн-инструментов для оценки потенциала той или иной площадки, просчета экономической эффективности и транспортной доступности проекта. А в результате расширения функциональных возможностей в разделе “Имущество от города” стало удобнее подбирать недвижимость по площади, локации и другим важным критериям», — сказал министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Инвестиционный портал Москвы предоставляет исчерпывающую информацию о мерах поддержки, в том числе и для промышленных предприятий, налоговых режимах и льготах. Ресурс сокращает время инвестора при поиске площадки под открытие или развитие производства, предоставляет возможность оценки и предварительного расчета эффективности будущего бизнеса, открывает канал прямой коммуникации с правительством Москвы, что, в свою очередь, позволяет городу оперативно реагировать на запросы предпринимателей и инвесторов.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Лебедев, RNT Group: Импортозамещение должно помогать банкам зарабатывать

Завершен первый этап создания всероссийского супер-антивируса

Денис Пащенко, STEP LOGIC: Госсектор и крупные корпорации остаются наиболее уязвимой мишенью для киберпреступников

Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 27 февраля 2024 года

Откровенно о CRM: на что обратить внимание при выборе системы

Слежка за гражданами на дорогах станет серьезнее и дороже. Власти Москвы вложат в нее 225 миллионов

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Нейросети для самых необычных задач: от озвучки до поиска двойников

Где слушать музыку бесплатно: 7 лучших сервисов в 2024 году

Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: что можно купить в 2024 году

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году

Обнаружена одна из самых гигантских черных дыр в истории — она более чем в 30 миллиардов раз больше Солнца

Неожиданно сложная история развития крокодилов: ученые выяснили, как появились выжившие виды
Показать еще
ОБЗОР ИТ-тренды 2024 в России
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM: Объявлена операция «Импортозамещение»
ОБЗОР Рынок ИТ-решений в e-commerce 2023
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM: Ждет ли стагнация гражданские ИТ?
ОБЗОР Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры
CNEWS TV Глава Минцифры поддержал идею кибервойск: CNews FORUM 2023 в эфире...
ОБЗОР Кибербезопасность MedTech-решений 2023
CNEWS TV Глава Минцифры Максут Шадаев ответил на вопросы ИКТ-отрасли...
ОБЗОР Цифровизация госсектора 2023