Химики получили карту с цифровыми решениями задач отрасли

«К2тех» представил карту импортонезависимых ИТ-решений для химии и нефтехимии. Согласно экспертным оценкам аналитиков «К2тех», на сегодняшний день на внутреннем рынке уже достаточно надежных и конкурентоспособных разработок, которые могут заместить большинство из систем западных поставщиков в химпроме. Основные доступные в отрасли для внедрения отечественные ИТ-продукты теперь представлены в одном месте – на карте цифровых решений для химии и нефтехимии, разработанной экспертами «К2тех» на основе опыта в реализации проектов, отраслевой экспертизы и проведенной аналитики.

Карта была представлена заместителем генерального директора по развитию бизнеса «К2тех» Игорем Зельдецом.

По мнению Игоря Зельдеца, на рынке химотрасли наблюдается рост спроса предприятий на проекты по импортозамещению разной сложности, начиная от локализации ИТ-инфраструктур и заканчивая крупными внедрениями ERP-систем, построением платформ управления данными. Карта цифровых решений может стать для любого химического предприятия справочным документом для выбора из доступных отечественных продуктов наиболее подходящих под текущие запросы бизнеса.

В качестве примера проекта по импортозамещению в отрасли эксперт «К2тех» рассказал про внедрение российской платформы предиктивной аналитики для производства метиленхлорида на предприятии АО «Галополимер», одном из крупнейших производителей фторполимерной продукции.

«В ходе использования внедренной системы планируется повышение доли содержания метиленхлорида на выходе из реактора в среднем до 15%, увеличение времени попадания в заданный диапазон выработки продукции до 18%», — сказал Игорь Зельдец.

В целом, увеличение количества кейсов внедрения отечественных ИТ-решений на рынке нефтегаза России повышает доверие заказчиков к российским продуктам. Это особенно актуально для решений, касающихся критичных для бизнеса процессов. Благодаря такой обратной связи от рынка, отечественные вендоры смогут дорабатывать свои продукты, чтобы максимально соответствовать потребностям предприятий отрасли.

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«К2тех» — эксперт ИТ-рынка в области системной интеграции, разработки программных решений и сервисной поддержки. Компания реализует проекты в области инженерной, аппаратной и программной инфраструктуры, информационной безопасности и бизнес-приложений. Более 17 лет «К2тех» обеспечивает технологическую устойчивость, бесперебойность работы и реализует цифровой потенциал нефтегазовых и химических компаний на всех этапах производства: от геологоразведки и добычи до реализации конечных продуктов.