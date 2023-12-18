«Аскон» принял участие в создании информационной системы вывода из эксплуатации ядерно- и радиационно-опасных объектов «Росатома» объектового уровня

В Научно-исследовательском институте атомных реакторов (АО «ГНЦ НИИАР», входит в научный дивизион госкорпорации «Росатом») введена в постоянную эксплуатацию информационная система объектового уровня отраслевой информационной системы вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов (ЯРОО). Система создана совместными усилиями АО «ГНЦ НИИАР», ООО РЦ «Аскон-Волга» и АО «Гринатом». Об этом CNews сообщили представители «Аскон».

Проект является частью утвержденной программы по созданию объектовых информационных ресурсов накопления информации о фактическом состоянии ЯРОО (ядерно- и радиационно-опасных объектов).

АО «ГНЦ НИИАР» — одна из пилотных площадок для внедрения данных систем. Выбранный для реализации программный продукт «Лоцман:PLM» позволяет управлять взаимосвязанными информационными объектами и документами, которые описывают конструкцию и характеристики объекта использования атомной энергии в целом и отдельных его элементов.

Как отметил начальник отдела производственно-технического департамента АО «ГНЦ НИИАР» Владимир Колесник, сбор, обработка и хранение огромных массивов информации по множеству объектов использования атомной энергии требует системного подхода в организации структуры данных. Без этого невозможно осуществлять эффективную деятельность по планированию и осуществлению мероприятий в области вывода из эксплуатации.

Владимир Колесник, начальник отдела производственно-технического департамента АО «ГНЦ НИИАР»: «Применение "Лоцман:PLM" как платформы для построения информационной системы позволило реализовать не только универсальные механизмы внесения данных, но и перенести в единую структуру накопленные за многие годы массивы информации».

Директор отраслевого центра компетенций по развитию индустриальных ИТ-решений АО «Гринатом» Алексей Наумов рассказал, что данный проект является частью утвержденной программы по созданию объектовых информационных ресурсов накопления информации о фактическом состоянии ЯРОО для предварительной оценки стоимости будущего вывода из эксплуатации объектов использования атомной энергии (ОИАЭ).

Алексей Наумов, директор отраслевого центра компетенций по развитию индустриальных ИТ-решений АО «Гринатом»: «Системы создаются в рамках обеспечения сквозного потока данных от предприятия к Госкорпорации "Росатом". Полученный нами опыт очень ценен и будет учтен при дальнейшем тиражировании системы на другие ОИАЭ. Хочу отдельно отметить высокую квалификацию сотрудников РЦ "Аскон-Волга", которая позволила в сегодняшних условиях перевести программные продукты на отечественные доверенные операционные системы и СУБД и успешно ввести систему в постоянную эксплуатацию».

Руководитель проектного отдела РЦ «Аскон-Волга» Александр Пильнов в свою очередь рассказал, что в конфигурации информационной системы были учтены как строгие требования нормативной документации атомной отрасли, так и наличие механизмов для дальнейшего развития и адаптации. Перевод программных продуктов «Аскон» на отечественные доверенные операционные системы и СУБД начался в 2019 г. В проекте с АО «ГНЦ НИИАР» использовались все существующие возможности по обеспечению цифрового суверенитета.

По итогам реализации проекта представители АО «ГНЦ НИИАР», РЦ «Аскон-Волга» и АО «Гринатом» отметили взаимный высокий уровень компетенций и сложившиеся партнерские взаимоотношения.

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АО «ГНЦ НИИАР» (Государственный научный центр — Научно-исследовательский институт атомных реакторов, входит в научный дивизион госкорпорации «Росатом») — научно-исследовательский центр, предоставляющий наукоемкие высокотехнологичные услуги по проведению широкого спектра экспериментальных реакторных и послереакторных исследований, располагающий уникальной экспериментальной базой для решения проблем реакторного материаловедения, замкнутого топливного цикла ядерных реакторов; является одним из ведущих производителей радиоизотопов, поставщиком широкой номенклатуры радиоизотопной продукции медицинского, промышленного и специального назначения.

АО «Гринатом» — ИТ-интегратор и общий центр обслуживания госкорпорации «Росатом». Компания создает современные решения для цифровизации «Росатома», а также оказывает услуги организациям атомной отрасли, крупнейшим российским предприятиям и органам государственной власти. Правительство России, профильные ведомства, крупные российские компании стимулируют разработку и внедрение отечественных ИТ-продуктов и ПО в различных сферах экономики. Утвержден комплекс мер господдержки отрасли, предусмотрены значительные льготы. «Росатом» и его предприятия принимают активное участие в этой работе.