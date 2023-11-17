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В Белгороде планируют готовить ИТ-специалистов в «Школе 21»

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационных технологий. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Стороны договорились о подготовке на территории региона высококвалифицированных ИТ-специалистов, необходимых для развития экономики Белгородской области.

В планах — создание в области кампуса «Школы 21» от Сбербанка, которая готовит специалистов по ИТ-технологиям мирового уровня – программистов, ML-инженеров, инженеров по разработке, менеджеров ИТ-проектов, аналитиков, junior-, middle- и senior-разработчиков. Также достигнута договоренность о внедрении цифровых технологий, платформенных решений и других современных методов обучения на территории Белгородской области, а также обмене лучшими практиками и экспертизой в сфере подготовки ИТ-кадров.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка: «У нас давние партнерские отношения с руководством Белгородской области. Территория сегодня находится на передовых рубежах, а ее жители проявляют стойкость и мужество. И я рад, что именно здесь мы в очень короткие сроки реализуем такой важный проект. Подписанное соглашение создаст условия для подготовки в области высококвалифицированных специалистов в сфере ИТ, что важно и с точки зрения диверсификации бизнеса и в целом позитивно скажется на развитии и цифровизации региона. ИТ-профессионалы в наше время необходимы предприятиям всех отраслей экономики, без них невозможно устойчивое развитие любого региона России и страны в целом. И сейчас мы наращиваем планы и делаем вещи, которые будут определять наше будущее в ближайшие десять-двадцать лет. Я благодарю коллег и партнеров за участие в нашем общем проекте. Уверен совместно мы достигнем больших результатов».

Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области: «Спасибо за помощь, потому что действительно она очень важна нам. Оперативная обстановка достаточно сложная, но, как я и докладывал нашему Президенту Владимиру Путину, какая бы сложная оперативная установка не была, наша задача – не терять темпы развития региона. И вопросы образования, вопросы развития ИТ-образования, как и для любого региона, очень большое имеют значение. Я очень рад, что в экономике региона много компаний, у которых есть в штате 200-300 программистов. Мы даем другой уровень возможностей нашим детям. Я надеюсь, они это видят. Я уверен, что в начале следующего года мы вместе откроем школу, увидим, какое большое количество жителей нашей области и соседних регионов придут к нам учиться. А мы вместе им эту возможность дадим».

В «Школе 21» каждый желающий старше 18 лет может получить сильные навыки и знания в сфере ИТ, а также востребованную профессию. Поступление в школу не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. Для более чем 50% человек участие в проекте — это первый опыт программирования. В школе участники получают необходимые практические знания, а также прокачивают «мягкие навыки», которые так необходимы современному специалисту.

Обучение проходит на отечественной цифровой образовательной платформе, разработанной Сбербанком, с гибким и постоянно развивающимся контентом, ориентированным на актуальные потребности рынка. Один из плюсов обучения — обязательная трехмесячная стажировка в ИТ-компании, которая заканчивается трудоустройством участников.

Сегодня проект масштабируется по всей стране. В шести кампусах «Школы 21» в России учится более 4100 человек из 70 регионов нашей страны. На сегодняшний день все выпускники и участники обучения, достигшие этапа стажировки трудоустроены в крупнейших российских ИТ-компаниях и стартапах страны. Запланировано открытие кампусов еще в 16 городах страны.

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Россия в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

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