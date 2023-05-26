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Мобильный комплекс «Росэлектроники» помог выявить более 200 правонарушений на дорогах Волгоградской области

Мобильный комплекс «Розыск-Nano», разработанный в холдинге «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех», успешно прошел тестирование в ГИБДД по Волгоградской области. Оборудование подтвердило все заявленные характеристики и помогло инспекторам ДПС выявить более 200 правонарушений, связанных с эксплуатацией незарегистрированных транспортных средств, и случаев управления автомобилем лицами, лишенными водительских прав.

В состав «Розыск-Nano» входит компактный фотовычислительный модуль, планшет и программное обеспечение. Оборудование устанавливается в патрульной машине и может применяться как на стоянке, так и в движении. Обработку видеоданных и распознавание номерных знаков выполняет процессор устройства. После считывания ГРЗ программное обеспечение комплекса делает запрос в базы розыска. В случае обнаружения совпадения комплекс менее чем, за 1 секунду, выдает на планшет оповещение о выявлении разыскиваемого транспортного средства. Это дает возможность инспектору дорожно-патрульной службы идентифицировать автомобиль в потоке и остановить его. Устройство также определяет по номерным знакам транспортные средства, принадлежащие людям, лишенным водительских прав.

Мобильное решение «Розыск-Nano» разработано заводом «Метеор» (входит в «Росэлектронику») совместно с компанией «Цифровой регион». Предприятие готово к серийному производству этого комплекса.

«Комплекс «Розыск-Nano» не имеет прямых аналогов на отечественном рынке. Разработчикам удалось создать программное обеспечение, которое не только распознает номерные знаки транспортных средств, но также взаимодействует с серверами баз данных верхнего уровня. Кроме того, устройство в несколько раз дешевле схожих по функционалу разработок. «Розыск-Nano» успешно прошел тестирование и получил положительный отзыв от Главного управления МВД РФ по Волгоградской области», – сказал генеральный директор завода «Метеор» Юрий Валов.

«Розыск-Nano» формирует базу данных всех распознанных номерных знаков и сохраняет фотоизображения транспортных средств с датой, временем и геоданными. Кроме того, комплекс позволяет контролировать передвижения экипажей ДПС и сохраняет историю их маршрутов. Оборудование отличается простотой монтажа, его установка не требует изменения конструкции патрульного автомобиля.

«АПК «Розыск-Nano» полностью соответствует заявленным характеристикам, удобен в эксплуатации и значительно повышает эффективность работы экипажей дорожно-патрульной службы. Для использования оборудования не требуется специальных знаний и дополнительной подготовки, а его монтаж и настройка занимают не более 6 минут. За месяц тестирования оборудования сотрудники ГИБДД с помощью комплекса выявили более 200 административных правонарушений, связанных с эксплуатацией незарегистрированных должным образом транспортных средств, а также ряд случаев управления автомобилем лицами, лишенными водительских прав по решению суда», – отметили в ГУ МВД РФ по Волгоградской области.

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