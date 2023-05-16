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Цифровизация ИТ в госсекторе Инфраструктура
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«Диджитал дизайн» перевела в цифровую среду совещания Департамента транспорта Москвы

«Диджитал дизайн» объявила о завершении проекта цифровой трансформации процессов подготовки и проведения заседаний в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Автоматизированы работа участников совещательных органов ведомства, проведение встреч рабочих групп и заседаний комитетов, включая подготовку оперативной отчетности для принятия решений по управлению столичным транспортным комплексом и контролю исполнения поручений.

В департаменте внедрена информационная система коллегиальных органов «Ареопад» (ИСКО «Ареопад»), разработанная и развиваемая компанией «Диджитал дизайн» с 2018 г.

Проект позволил ведомству автоматизировать совещания в полностью импортонезависимой среде. ИСКО «Ареопад» включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Решение реализовано на базе ОС Linux и СУБД PostgreSQL.

В единое информационное пространство переведено взаимодействие всех участников совещательных органов, автоматизирован полный цикл проведения совещаний: формирование календаря и повестки; подготовка и размещение материалов на устройствах пользователей; непосредственное проведение совещаний; оставление опросных листов и письменных мнений; автоматическое протоколирование принятых решений.

Обеспечена защита информации от несанкционированного доступа, в том числе на мобильных устройствах, в соответствии с отечественными стандартами криптографии.

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