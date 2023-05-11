«Росатом» и администрация Сочи запустили платформу «Умный город» и систему управления обращениями граждан

Администрация Сочи совместно с компанией «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») внедрили платформу «Умный город» Сочи и запустили в тестовой версии систему управления обращениями граждан «Единый контакт-центр муниципалитета» (ЕКЦ). Более 50 подведомственных подразделений уже подключены к платформе, 250 исполнителей будут отвечать на сообщения граждан. Данная система позволяет в 5 раз сократить время на обработку и исполнение обращений, а также существенно уменьшить финансовые затраты. Одним из источников обращений служит модуль платформы «Умный город». Проект направлен на создание комфортной и безопасной цифровой среды для граждан.

Проект создаст дополнительные возможности для диалога между жителями и властью, горожане смогут принять участие в развитии территории и ускорить решение городских проблем. Проектная команда создала веб-версию платформы «Умный город», запустила ключевой сервис «Сообщения жителей». Он позволит жителям оперативно информировать администрацию о проблемах или инициативах и получать обратную связь о результатах работы по обращению. Воспользоваться сервисом жители могут, посетив официальный интернет-портал Сочи или скачав приложение.

Единый контакт-центр объединяет все каналы поступления информации в муниципальном центре управления. ЕКЦ позволит контролировать выполнение долгосрочных задач отраслевыми исполнителями. Кроме того, внедряются модули аналитики исполнения поручений и мониторинга инцидентов.

Основная задача системы управления обращениями граждан – сокращение времени, которое затрачивается сотрудниками на обработку поступившего сообщения, поиск ответственного исполнителя, постановка ему задачи и контроль устранения проблемы. Эта цель достигается за счет консолидации обращений из различных источников в едином окне, откуда модератор может оперативно делегировать задачи исполнителям, контролировать статус и собирать статистику в различных разрезах.

Автоматическая двусторонняя интеграция поступающих сообщений налажена с системой «Умный город Сочи», соцсетями и сервисами платформы обратной связи (ПОС). Для несистемных или неинтегрируемых источников обращений (личное обращение, телефон и т. п.) сервис предусматривает возможность завести задачу вручную, чтобы она тоже учитывалась в статистике и поступала исполнителям.

В качестве единого окна распределения задач система исключит дублирование обращений в сторону ответственных сотрудников и позволит сократить время на обратную связь для заявителя. Взаимодействие с исполнителем происходит при помощи цифровых инструментов: по настроенному шаблону он ставит задачи специалисту и контролирует статус их исполнения по заданному сценарию. Есть личный кабинет администратора, через который он регистрирует каждого исполнителя и закрепляет за ним ответственность за ту или иную проблему.

В Сочи развернута последняя версия платформы «Умный город версия 2.0». Решение реализовано на базе интегрированной цифровой платформы, разработанной РИР. Это российский продукт, учитывающий требования к импортозамещению, он объединяет в себе сторонние системы и позволяет управлять городской инфраструктурой.

Технологии «Умного города» «Росатома» на сегодняшний день действуют в различных регионах России – от Мурманской области до Сахалина. Платформа внедряется как самостоятельное решение либо интегрируется с имеющимися программными продуктами муниципалитета и государственными сервисами. После внедрения эксперты РИР обучают уполномоченных сотрудников.