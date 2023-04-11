«Диджитал дизайн» обеспечила для Росрыболовства обмен ДСП документами по МЭДО и обработку ДСП документов в СЭД

Компания «Диджитал дизайн» менее чем за три месяца выполнила работы по подготовке СЭД Росрыболовства к работе с ДСП документами. Федеральное агентство по рыболовству получило возможность обмена документами с ограничительной пометкой «Для служебного пользования» (ДСП) по МЭДО и работы с ДСП документами на базе системы документационного управления «Приоритет» и платформы Docsvision, сертифицированной по требованиям безопасности информации. Об этом CNews сообщили представители компании «Диджитал дизайн».

В проекте использовано отечественное ПО и комплекс сертифицированных по требованиям безопасности информации средств защиты информации.Выполнен полный цикл работ по защите информации, включая аттестационные испытания СЭД на соответствие требованиям по безопасности информации приказов ФСТЭК России №№ 17 и 21.

СЭД Росрыболовства создана на базе системы документационного управления «Приоритет» (СДУ «Приоритет») на платформе Docsvision, сертифицированной по требованиям безопасности информации. СДУ «Приоритет» — специализированное решение компании «Диджитал дизайн» для задач организации документооборота и документационного управления. Сегодня СДУ «Приоритет» широко распространена в федеральных и региональных органах власти, госкорпорациях, государственных структурах. Преимуществами СДУ «Приоритет» являются большие функциональные возможности в части автоматизации процессов документооборота, готовая интеграция с государственными системами (МЭДО, ССТУ, ПОС и др.), а также соответствие системы требованиям российского законодательства в части функциональности, информационных технологий и безопасности информации.

СДУ «Приоритет» уже более 10 лет используется в Росрыболовстве на всех уровнях от руководителя и его заместителей до исполнителей в отделах для работы в электронном виде с документами общего доступа. В связи с требованиями аппарата Правительства России в 2022 г. Росрыболовство поставило перед специалистами компании «Диджитал дизайн» задачу обеспечить в агентстве электронную обработку документов ограниченного доступа. Наличие у базового ПО СЭД Росрыболовства сертификата соответствия требованиям по безопасности информации ФСТЭК России позволило решить поставленную задачу в кратчайшие сроки.

В ходе проекта была проведена необходимая настройка СДУ «Приоритет», а также выполнен полный комплекс мероприятий по защите информации, включая: обследование объекта информатизации (ИТ-инфраструктуры Росрыболовства); оценку угроз безопасности информации и разработку модели угроз и нарушителя; классификацию СЭД Росрыболовства; разработку частного технического задания и проектных решений подсистемы защиты информации; закупку и внедрение средств защиты информации; разработку организационно-распорядительной документации по защите информации; подготовку и проведение аттестационных испытаний СЭД Росрыболовства по требованиям безопасности информации, предъявляемых к информационным системам обработки персональных данных и государственным информационным системам.

«Благодаря выполненным работам, мы вывели наш электронный документооборот на новый уровень взаимодействия с органами власти в соответствии с требованиями по защите информации. Особенно значимой для нас является возможность обмена ДСП документами по МЭДО. Ранее ДСП документооборот осуществлялся исключительно в бумажном виде, его перевод в электронную форму внес значимый вклад в повышение нашей цифровизации», — сказал начальник административного управления Росрыболовства Алексей Господарев.

Руководитель центра информационной безопасности компании «Диджитал дизайн» Андрей Миняев отметил: «Благодаря опыту и профессионализму наших специалистов в области документооборота и информационной безопасности мы реализовали все задачи в соответствии с законодательством России по защите информации и ожиданиями Росрыболовства. Успех проекта также обусловлен тем, что внедрение было выполнено с учетом условий импортозамещения на базе сертифицированных по требованиям безопасности информации операционных систем, СУБД, инфраструктурных решений, средств защиты информации и прикладного программного обеспечения».