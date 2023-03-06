Группа «Т1»: Игорь Калганов вошел в состав правительственной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем

Игорь Калганов, генеральный директор группы «Т1», вошел в состав правительственной комиссии по вопросам развития беспилотных авиационных систем. Распоряжение об утверждении состава комиссии было подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Правительственная комиссия будет координировать деятельность федеральных и региональных органов власти и их взаимодействие с представителями отраслевого сообщества. Также она будет готовить предложения по развитию беспилотных авиационных систем, в том числе в области научной, научно-технической и инновационной деятельности.

В зоне ответственности членов комиссии поиск оптимального решения задач, связанных с организацией разработки, производства, сертификации и эксплуатации беспилотников, средств защиты от их противоправного применения, подготовкой профильных специалистов, обеспечением интеграции БПЛА в воздушное пространство и т.д.

«Совместная работа государства и ИТ-компаний – это ключ к успешной реализации сложных и наукоемких инициатив, имеющих важное стратегическое значение для многих отраслей экономики страны. Беспилотники могут успешно применяться, например, для контроля вырубки лесов, пожарной ситуации, ледовой обстановки, загрузки портов, урожайности, полезного освоения земель, мониторинга статуса строительства и т.д. В развитие беспилотных технологий группа “Т1” может привнести свою экспертизу по обработке больших массивов данных, аналитике и построению конечных программных сервисов, которые будут в том числе полезны для интеграции БПЛА в воздушное пространство», – отметил Игорь Калганов, генеральный директор «Т1».

В конце 2022 г. «Т1», губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный и АО «Эколибри», разрабатывающее летательные аппараты вертикального взлета и посадки, подписали соглашение о создании условий для испытания новых видов гибридных грузовых, транспортных и беспилотных видов авиационной техники в Ненецком автономном округе и для сотрудничества в сфере опытно-конструкторских работ для беспилотных летательных аппаратов. В течение пяти лет по завершении испытаний в НАО могут быть организованы сборка и обслуживание летательной техники нового поколения. Тестовые полеты летательных аппаратов подобного типа в округе запланированы на 2023 г.

***

Группа «Т1» – многопрофильный холдинг, является партнером мировых и отечественных производителей и разработчиков. Компании группы начинают историю с 1992 г. В штате – 15 тыс. сотрудников. В 2022 г оборот холдинга составил около 150 млрд рублей. По версии аналитического агентства CNews Analytics, «Т1» входит в топ-10 крупнейших российских ИТ-компаний. В состав холдинга входят компании «Т1 интеграция», «Т1 консалтинг», Т1 Cloud, «Сервионика», «Мультикарта», «Иннотех» и «Дататех». Среди заказчиков группы «Т1» – государственные структуры и компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.