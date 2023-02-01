Владимир Ефимов: на «Портале поставщиков» провели более 600 тыс. закупок в 2022 году

На «Портале поставщиков» работают заказчики из 39 субъектов России и поставщики из всех регионов страны. За 2022 г. на ресурсе было проведено 609,2 тыс. закупок на 94 млрд руб. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«“Портал поставщиков” остается востребованным ресурсом для проведения оперативных закупок: в 2022 г. на нем проведено 609,2 тыс. закупок, что на 25 тыс. больше, чем в 2021 г. В прошлом году на “Портале” у предпринимателей со всей страны закупили продукцию на 93,9 млрд руб., а благодаря конкуренции среди поставщиков заказчики сэкономили 7,9 млрд руб.», – отметил Владимир Ефимов.

В 2022 г. также был реализован ряд важных обновлений ресурса, которые будут способствовать дальнейшему развитию «Портала» и увеличению числа пользователей. Летом 2022 г. для московских заказчиков увеличен предельный размер закупок, проводимых посредством котировочных сессий. Приобретать товары они могут на сумму до 5 млн руб., а работы и услуги – до 3 млн руб. Ранее этот лимит составлял 600 тыс. руб.

«Благодаря увеличению предельных размеров закупок через котировочные сессии московские заказчики теперь могут приобретать необходимые товары, работы и услуги в большем объеме, увеличивать экономию за единицу продукции, планировать закупки в более долгосрочной перспективе, а для поставщиков это гарантирует стабильную прибыль и спрос на продукцию, возможность работы напрямую с городом. Столица заключила на новых условиях уже более двух тысяч контрактов на 3,7 млрд руб., средняя цена контракта при этом составила 1,8 млн руб.», – сказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Кроме того, осенью для удобства предпринимателей был запущен бот автоматических ставок, который экономит ресурсы поставщиков и позволяет им участвовать в большем количестве сессий одновременно. Еще один из новых сервисов «Портала» – логистический сервис для предварительного расчета стоимости доставки, который позволяет оценить эффективность участия и затраты на доставку, способствует расширению географии работы поставщиков, обеспечивает своевременную и надежную логистику продукции заказчикам из отдаленных регионов.

«Росту числа и объема закупок на “Портале” способствует, в том числе, развитие функционала и удобства платформы. В 2022 г. для пользователей Портала поставщиков был упрощен процесс регистрации юридических лиц и ведения документооборота, запущены новые цифровые инструменты для эффективной работы. По итогам 2022 г. к работе на Портале присоединились более 43 тыс. новых пользователей, а заказчиками в закупках по потребностям теперь могут выступать не только юридические, но и физические лица», – отметил заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Роман Урнышев.

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«Портал поставщиков» курируют два столичных департамента: функциональным заказчиком выступает Департамент по конкурентной политике, а за техническое развитие отвечает Департамент информационных технологий. Ресурс создан в 2013 г. для автоматизации закупок малого объема. Сейчас на нем зарегистрировано более 290 тыс. поставщиков со всей страны, порядка 90% из них – представители малого и среднего бизнеса. Они обеспечивают потребности 54,1 тыс. государственных и муниципальных заказчиков из 39 регионов. Каждый день на «Портале» заключают около 1500 контрактов, а каталог товаров, работ и услуг превышает 2 млн наименований.