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Более 29 млн цифровых проверок проведено в Подмосковье в 2022 году

Мобильное приложение «Проверки Подмосковья» создано в 2017 г. для повышения эффективности мониторинга различных сфер деятельности в регионе. Цифровая платформа помогает контролировать более 200 тыс. объектов на территории Московской области. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Сегодня в приложении «Проверки Подмосковья» действует 46 модулей. Дистанционно контролируются детские и спортивные площадки, соцучреждения, торговые объекты, стройплощадки, парки и многое другое. В 2022 г. с помощью приложения проведено более 29 млн цифровых проверок. За первый месяц 2023 г. выполнено около 1 млн заданий», – сказала министр государственного управления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Топ-3 по количеству цифровых проверок в 2022 г. возглавляет контроль содержания подъездов в многоквартирных домах: проведено порядка 7,2 млн осмотров. На втором месте – состояние детских игровых площадок: выполнено более 4,8 млн заданий. Замыкает тройку лидеров онлайн-контроль за детскими садами и школами – 2,4 млн проверок.

Мобильное приложение «Проверки Подмосковья» регулярно дополняется новыми разделами. Например, с 2022 г в «цифре» контролируются социальные учреждения, общественный транспорт, а также устранение точек сброса неочищенных сточных вод.

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