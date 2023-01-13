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В Подмосковье стартовала вторая волна приема заявок на гранты ИТ-компаниям

В рамках проекта «Цифровые технологии Подмосковья» ИТ-компании и компании-производители компьютерной техники могут получить грант из регионального бюджета. Прием заявок продлится до 31 марта 2023 года включительно. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Размер грантов составляет от 96 до 240 тыс. руб. в год на одного нового сотрудника в зависимости от его квалификации и уровня заработной платы. Потратить грант можно на зарплату работников и закупку нового оборудования», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Для получения гранта ИТ-компания должна принять на работу пять и более высококвалифицированных специалистов с заработной платой более 120 тыс. руб. в месяц в течение квартала. При этом нужно, чтобы новые сотрудники не работали в Подмосковье минимум 12 месяцев до трудоустройства, в том числе в качестве самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

Грантополучателями могут быть компании, аккредитованные Минцифры России, которые зарегистрированы в Московской области. С основным видом деятельности в соответствии ОКВЭД: 26.20, 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11.1 и выручкой от него в размере не менее 70%.

Чтобы оформить заявку на получение гранта, нужно на региональном портале госуслуг в разделе «Развитие бизнеса» – «Поддержка бизнеса и предпринимателей» заполнить электронную форму.

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