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На «Госуслугах» можно заполнить заявление на единое пособие на детей и беременным женщинам

В 2023 г. семьи с детьми до 17 лет и беременные женщины будут получать единое пособие. Оно объединит существующие выплаты для нуждающихся семей. Рассматривать заявления начнут с 9 января 2023 г., но отправлять их можно заранее – на «Госуслугах» открылась специальная форма. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Размер пособия зависит от нуждаемости семьи и может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума в регионе.

Какие выплаты объединит единое пособие

Беременной женщине при постановке на учет до 12 недель. На первого ребенка до трех лет. На третьего или последующих детей до трех лет по региональным правилам. На детей от трех до семи лет и от восьми до 17 лет.

Можно не обращаться за единым пособием и, например, в 2023 г. получать ранее назначенное пособие на детей от восьми до 17 лет до конца срока.

Кто может получать

Беременные женщины и семьи с детьми, у которых: среднедушевой доход не более прожиточного минимума на душу населения в регионе; имущество членов семьи – не больше установленного перечня; у взрослых членов семьи был доход или объективные причины его отсутствия (уход за ребенком до трех лет или за нетрудоспособным, болезнь и т.д.)

Как заполнить заявление на единое пособие

Авторизуйтесь на портале «Госуслуг» под своей учетной записью. Она должна быть подтвержденной. Выберите услугу «Единое пособие на детей и беременных женщин». Проверьте личные данные: ФИО, телефон и почту, паспорт, СНИЛС, адрес. Отметьте, какую выплату хотите получить, укажите дополнительные сведения, которые могут повлиять на оформление пособия (например, сведения об уходе за нетрудоспособными лицами). Внесите данные о семейном положении, детях и составе семьи. Выберите способ получения пособия: на счет в банке или в почтовом отделении.

В некоторых случаях нужно будет предоставить оригиналы документов в ведомство.

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