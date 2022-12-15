Операторы связи смогут получать разрешения на установку базовых станций в электронном виде на портале mos.ru

Правительство Москвы совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве (Управление Роспотребнадзора по Москве) упростили операторам сотовой связи получение санитарно-эпидемиологических заключений и других документов, необходимых для установки базовых станций сотовой связи и другой телеком-инфраструктуры. Теперь компании могут подать заявления на оформление заключений Роспотребнадзора в электронном виде на портале mos.ru. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

Новый сервис ускорит получение разрешительной документации и избавит операторов связи от необходимости предоставлять в Управление Роспотребнадзора по Москве пакеты бумажных документов. Теперь всю необходимую информацию они могут направлять в электронном виде. Статус и результат рассмотрения своих заявлений операторы смогут отслеживать онлайн в корпоративном кабинете на портале mos.ru.

«Создавая новые сервисы для горожан и внедряя современные решения в управлении городом, мы делаем ставку на дальнейшее развитие технологий виртуальной и дополненной реальности, интернета вещей, беспилотников. Для этого важно постоянно совершенствовать инфраструктуру связи, чтобы она отвечала актуальным задачам и имела достаточный запас прочности. Операторы “большой четверки” системно работают в этом направлении, в том числе пилотируют новые технологии связи. Перевод взаимодействия с городом и Управлением Роспотребнадзора по Москве в электронный вид упростит и ускорит оформление документов, необходимых для развития инфраструктуры. Таким образом, город поддерживает операторов, которые продолжают инвестировать в развитие сетей связи и создание цифровых экосистем для жителей», - сказал министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Перевод этого процесса в электронный вид позволит сократить сроки выдачи разрешений. Специально для этого была разработана автоматизированная информационная система согласования функционирования передающих радиотехнических объектов (АИС ПРТО). Она интегрирована с городскими информационными системами и реестром Роспотребнадзора. Это позволило перевести всю работу с документацией по радиотехническим объектам в цифровой формат.

«Функционал АИС ПРТО позволит жителям Москвы получать полную информацию о безопасности расположенных рядом с их домами базовых станций, что, конечно же, значительно сократит количество их обращений с просьбой проверить базовые станции, сократит количество контрольно-надзорных мероприятий в отношении операторов связи. Кроме того, он упростит взаимодействие между операторами связи по получению информации о существующих базовых станциях, необходимой для проектирования новых ПРТО, ускорит процесс проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз, проводимых ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в Москве”, а также процедуру выдачи Управлением Роспотребнадзора по Москве по результатам данных экспертиз санитарно-эпидемиологических заключений. Несмотря на простоту и удобство данной платформы для получения санитарно-эпидемиологических заключений, это не лишает операторов связи их права подать заявление на получение заключения другими предусмотренными способами, в том числе через систему “Единого окна” на бумаге», - сказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Москве, главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева.

При создании АИС ПРТО были оцифрованы более 30 тыс. бумажных документов и создан единый электронный архив. Таким образом, у каждого радиотехнического объекта на территории Москвы появился свой «цифровой паспорт», в котором собрана вся информация о технических характеристиках и выданных разрешениях. Пользователи могут оперативно найти и распечатать нужный документ.

Разработка АИС ПРТО и создание сервисов для операторов связи ведется в рамках соглашения об информационном взаимодействии между Правительством Москвы и управлением Роспотребнадзора по Москве, подписанного в октябре 2019 г.