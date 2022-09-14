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Российские проекты по внедрению технологий ИИ могут получить гранты до 50 млн рублей

Минэкономразвития совместно с Фондом содействия инновациям открыл прием заявок на новый конкурс «Внедрение-Искусственный интеллект» в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект», куратором которого является вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Конкурс ориентирован на поддержку малых предприятий, которые имеют положительную деловую репутацию и опыт продаж, планирующих внедрение собственных решений в области искусственного интеллекта.

Грант предоставляется для реализации технологического проекта, предполагающего развитие материально-технической базы, кадрового потенциала получателя гранта и решения в области искусственного интеллекта. Максимальный размер гранта – 50 млн руб. Плановый срок выполнения технологического проекта – 21/27 месяцев.

«Запуск конкурса «Внедрение-ИИ» стал возможен, поскольку уровень развития технологий искусственного интеллекта становится выше, а компании, разрабатывавшие в России такие проекты ранее с использованием государственной поддержки или самостоятельно, переходят на этап коммерциализации своих технологий. Возникает потребность поддержать их уже на новом этапе их становления. Соответственно и сумма гранта увеличена до 50 млн руб. Рассчитываем, что проектов нужного уровня и компаний, которые могут претендовать на этот вид поддержки, будет становиться больше – это будет означать, что система «взращивания» проектов в области искусственного интеллекта от идеи до коммерциализации, работает эффективно», – отметила и.о. директора Департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России Валерия Воробьева.

Конкурс направлен на отбор проектов по одному из следующих направлений: компьютерное зрение; обработка естественного языка; распознавание и синтез речи; интеллектуальные системы поддержки принятия решений; перспективные методы искусственного интеллекта.

Также проект должен соответствовать критериям определения принадлежности к проектам в сфере искусственного интеллекта, установленным Минэкономразвития России.

Поддерживаются только технологические решения, позволяющие имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека.

В конкурсе могут принимать участие малые предприятия, которые имеют статус «Микропредприятие» или «Малое предприятие» в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, обладают статусом налогового резидента Российской Федерации. Кроме того, руководитель малого предприятия не должен участвовать в других проектах, финансируемых фондом в настоящее время, в качестве руководителя организации, научного руководителя проекта (исключение – реализация договора о предоставлении гранта по конкурсу «Акселерация – Искусственный интеллект»).

Заявки на конкурс «Внедрение-ИИ» принимаются с 12 сентября до 10:00 (мск) 24 октября 2022 г.

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