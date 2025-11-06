CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Экс-полковник Минобороны получил 10 лет за взятки при госзакупке кабелей

Суд принял решение по делу о махинациях при исполнении гособоронзаказа на закупку кабелей на сумму больше миллиарда рублей. Бывший полковник Минобороны получил сначала взяток на 11 млн руб., а потом приговор на 10 лет.

Обвинительный приговор

Бывшему начальнику 4924 военного представительства Минобороны России Ивану Популовскому вынесен приговор по уголовному делу о взяточничестве в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа на поставку кабельной продукции на сумму более 1,2 млрд руб., сообщил Следственный комитет в своем Telegram-канале.

Суд лишил Популовского воинского звания «полковник» и приговорил к наказанию в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

«Доказательства, собранные военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения судом обвинительного приговора», — говорится в сообщении.

vzyatki700.jpg

Следственный комитет России
Бывший полковник Минобороны за взятки «покровительствовал» исполнителям гозаказа

Заказчиком по госконтракту выступало ОАО «Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский институт кабельной продукции» (ВНИИКП) и ЗАО «Торговый дом «Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности».

ВНИИКП занимается, как указано на его сайте, инновационными исследованиями, проектированием, разработкой, стандартизацией и испытанием кабелей, проводов и шнуров связи, оптоволокна, в том числе сертификационными испытаниями.

Взяточничество в особо крупном размере

Контракты с ОАО ВНИИКП и ЗАО «Торговый дом ВНИИКП» государственным заказчиком были заключены в 2021 г. В обязанности Популовского входил контроль за качеством поставляемой продукции.

Следствие установило, что в 2021–2024 гг. подсудимый и его подчиненный Григорий Зорин получили взятки на общую сумму свыше 11 млн руб. от представителей коммерческих организаций за общее покровительство при выполнении контрактов.

Об аресте Популовского и Зорина и возбуждении уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере) «Интерфакс» написал в сентябре 2024 г. Фигуранты тогда свою вину признали.

Зорина суд ранее лишил воинского звания «майор» и приговорил к пяти годам лишения свободы условно. Ему также на четыре года запрещено занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

Другие дела с участием представительств Минобороны

В январе 2025 г. CNews писал о еще двух делах с обвинениями во взяточничестве представительских структур Минобороны.

20 января 2025 г., например, Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам колонии бывшего начальника военного представительства Минобороны России Валентина Корбута за получение взяток. Из материалов дела следует, что Корбут получил от генерального директора ЗАО «СПЭЛ» взяток на сумму более 6,3 млн руб. при исполнении договоров на поставку металлопродукции и еще более 17,8 млн руб. по мнимой сделке, связанной с нанесением маркировки, покрытий и переупаковкой печатных плат.

В конце января 2025 г. суд арестовал начальника 5481 военного представительства Министерства обороны России Сергея Болгарева по делу о коррупции на государственных контрактах, субподрядчиком по которым являлся ОАО «Пятигорский завод “Импульс”». По версии следствия, в 2017-2023 гг. Болгарев получил более 14 млн руб. от гендиректора завода Сергея Кузьменко за формальную приемку продукции военного назначения и общее покровительство при исполнении гособоронзаказа.

Анна Любавина

