В России утвердили стоимость использования данных из СМЭВ. Расходы бизнеса могут исчисляться сотнями миллиардов

Стоимость одного запроса коммерческой организацией данных из системы межведомственного электронного взаимодействия с 1 ноября будет составлять около 4,93 руб. Для банка сумма за год может достичь таких гигантских масштабов, что некоторые привычные нам услуги, например, оплата штрафов прямо в банковском приложении, могут исчезнуть.



Тариф на госданные

В России установлена тарифная сетка для получения сведений из системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) коммерческими организациями. Плата будет взиматься с 1 ноября 2025 г. Счета будут выставляться один раз в квартал. Постановление Правительства России подписал премьер-министр Михаил Мишустин, пишет «Коммерсант».

Стоимость каждого обмена данными будет зависеть от вида запрашиваемой информации и целей ее получения. В большинстве случаев она будет составлять 4,93 руб. Тариф в 10 руб. установлен для первичных запросов сведений из «Цифрового профиля». При этом за одно взаимодействие может быть запрошено столько данных, сколько указал в согласии на передачу данных их владелец, уточнили представители Минцифры.

Деньги нужны на развитие и работу информсистем, пояснили в ведомстве, так как огромный поток запросов от бизнеса создает серьезную нагрузку на СМЭВ.

© DikiYaqua / Фотобанк Фотодженика За каждый запрос данных из СМЭ бизнесу теперь придется платить

СМЭВ — информационная система, которая позволяет федеральным, региональным и местным органам власти, кредитным организациям, внебюджетным фондам и пр. обмениваться данными, необходимыми для оказания госуслуг гражданам и организациям, в электронном виде.

Какая информация продается

В Постановлении определены случаи платного доступа к СМЭВ. Это, например, запрос сведений из «цифровых профилей» граждан и компаний — совокупность данных о физлице, юрлице и ИП, собранных в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Платными будут также часть обращений к государственным информационным системам (ГИС) государственных и муниципальных платежей и ЖКХ, которые формируют некоторые категории участников национальной платежной системы (при работе с ГИС через инфраструктуру электронного правительства), а также финансовые организации, страховые компании, операторы связи.

Банки, например, запрашивают данные о штрафах клиентов, чтобы предоставить возможность оплатить их прямо в банковском приложении. Страховые компании упрощают оформление документов, позволяя гражданам делиться информацией из цифрового профиля вместо ручного заполнения множества полей.

Оплачиваться будет сеанс взаимодействия (запрос-ответ), по итогам которого в систему поступили данные или ответ об их отсутствии.

Реакция плательщиков

Порядок начисления платы и порядок урегулирования спорных ситуаций на первом этапе потребует дополнительных разъяснений, отметили в Ассоциации больших данных (АБД, в которую входят Сбербанк, «Яндекс», VK и др).

«Мы понимаем необходимость инвестиций в инфраструктуру электронного правительства и надеемся, что принятая мера будет способствовать повышению качества и скорости предоставления данных бизнесу», — добавили представители АБД.

«В целом предлагаемый регулятором подход сбалансирован, учитывает бесплатный доступ к инфраструктуре электронного правительства в случаях, когда это необходимо в рамках исполнения операторами требований законодательства», — прокомментировали изданию в МТС.

В «Т-Банке» выразили опасения по поводу слишком высокой итоговой стоимости: «Годовые расходы банков могут превысить 200 млрд руб., что создаст существенную нагрузку на отрасль. Повышение издержек заставит банки отказаться от части услуг, которыми граждане пользуются ежедневно, — например, проверки штрафов ГИБДД или регистрации учетных записей в "Госуслугах"».

Представители «Т-Банка» обратили также внимание на то, что в документе не оговорены требования к стабильности и доступности тарифицируемых сервисов, при этом плата предлагается даже за ошибочные или дублирующие запросы.