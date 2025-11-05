США разворачивают оружие для глушения спутников России и Китая

В Соединенных Штатах разработали новые системы вооружения, которые предназначены для подавления российских и китайских спутников. Уточняется, что оружие под названием Meadowlands и Remote Sensing Terminals будет дополнять более крупную и менее мобильную установку подавления Counter Communications System. Эти системы планируется разместить по всему миру, иногда ими будут управляться дистанционно.

Новое космическое вооружение

Американские военнослужащие в ноябре 2025 г. близки к развертыванию двух новых систем вооружений, предназначенных для временного глушения китайских и российских разведывательных спутников, пишет Bloomberg. Новые системы Meadowlands и Remote Sensing Terminals присоединятся к текущей системе глушения Counter Communications System, принятой на вооружение в США в 2020 г.

По данным Космических сил США, уточняется, что новое вооружение будет размещено по всему миру и ими возможно будет управлять дистанционно. «Американские военные близки к развертыванию двух новых видов оружия, предназначенных для временного глушения китайских и российских спутников разведки», — говорится в публикации Bloomberg.

По состоянию на июль 2025 г. на орбите Земли находится свыше 1189 китайских спутников, из которых более 510 аппаратов применяют для разведки. Они позволяют китайскому руководству находить американские авианосцы, экспедиционные силы и авиационные формирования.

Новые американские системы получили названия Meadowlands и Remote Sensing Terminals. Их интегрируют в существующую систему глушения Counter Communications System.

L3Harris Система Meadowlands

Известно, что специалисты уже начали развертывание Remote Sensing Terminals за рубежом в отдельных полевых локациях 5 ноября 2025 г., точное число и координаты которых засекречены.

Система же Meadowlands отстает от графика на несколько лет, однако ожидается, что ее введут в строй 2025-2026 финансовом году. Вторую систему уже размещают за рубежом в засекреченных локациях; она находится на этапе ограниченного раннего использования, что позволяет применять ее во время тестирования.

Глушение — это противозаконное создание помех в радиоканале, его используют, чтобы помешать передаче тревог в беспроводных системах безопасности. Устройства для глушения называются генераторами помех или подавителями сигнала, а в народе — глушилками. Генераторы помех работают в определенном радиусе на частоте устройства, работе которого нужно помешать, а если частоты прибора и глушилки не совпадают, то само глушение не сказывается на работе устройства. В 2025 г. глушение может быть нацелено как на отдельные датчики, так и на систему безопасности в целом.

Проект системы ПРО

17 сентября 2025 г. генерал космических войск Майкл Гютлейн (Michael Guetlein), возглавляющий процесс создания в США системы воздушной и космической противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол», заявил о завершении разработки проекта. «В настоящее время проводится проверка, и на данный момент дополнительная информация недоступна, поэтому первостепенное внимание уделяется оперативной безопасности», — говорилось на сайте Пентагона. При этом отмечается, что в июле 2025 г. Гютлейн обещал рассказать о деталях программы, как только уложится в установленный в 60 дней срок реализации проекта.

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) отмечал, что на создание системы потребуется $175 млрд. При этом бюджетное управление американского конгресса отмечает, что затраты будут гораздо выше. Так, по оценкам ведомства, за 20 лет проект обойдется в сумму до $542 млрд только для создания сети космических перехватчиков.

Космическое оружие

По мере возрастания роли космических систем в военных действиях во время вооруженных конфликтов растет и вероятность нападений на эти системы. В 2025 г. и будущем угрозу для этих систем представляют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), кибероперации, направленные непосредственно на космические системы боевые действия с использованием оружия направленной энергии, применение противоспутникового оружия орбитального и наземного базирования или другие средства и методы ведения войны в космосе, например опасные операции по сближению на орбите и действия в зоне станции.

Роскосмос ТПК «СоюзТМA-02М»

Космические системы, в частности спутники навигации, связи и дистанционного зондирования, незаменимы для функционирования важнейших объектов гражданской ИТ-инфраструктуры, особенно в сфере энергетики и связи. Энергетика и связь позволяют оказывать основные услуги, от которых зависит гражданское население, ведь это снабжение продовольствием, водой, электричеством, водоотведение, утилизация отходов и медицинская помощь. Кроме того, космические системы задействованы в оказании гуманитарной помощи и реагировании на чрезвычайные ситуации (ЧС). Они критически важны для защиты и обеспечения безопасности лиц и объектов, находящихся под особой охраной международного права, а также для их функционирования и обслуживания. Нарушение или уничтожение таких систем может повлечь серьезные последствия для гражданского населения и гуманитарных организаций.

Любая военная деятельность «Договор о космосе» признает заинтересованность всего человечества в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях. Четвертая статья запрещает выводить на орбиту объекты, несущие ядерное оружие или другое оружие массового уничтожения, устанавливать такое оружие на небесных телах и иным образом размещать его в космическом пространстве. космическом пространстве ограничены действующим международным правом.

Устав Организации Объединенных Наций (ООН) определяет, в каких случаях государства могут прибегать к силе. Он запрещает угрозу силой или ее применение, за исключением случаев, когда это разрешено Советом Безопасности ООН в соответствии с главой семь и в целях самообороны в соответствии со статьей 51.

Международное гуманитарное право (МГП) устанавливает правила ведения военных действий, чтобы ограничить последствия вооруженного конфликта по гуманитарным соображениям. При оценке правомерности таких нападений необходимо учитывать любой предсказуемый прямой и косвенный ущерб гражданским объектам, в том числе при нанесении ударов по космическому объекту, используемому как в военных, так и в гражданских целях. При применении этих правил также следует учитывать риск появления обломков и его косвенные последствия. МГП в целом также запрещает оружие, которое причиняет чрезмерные повреждения или излишние страдания и является неизбирательным по своей природе, а также запрещает некоторые конкретные виды оружия.