CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе Техника
|

Новые виджеты помогут предпринимателям быстрее находить и оплачивать счета на mos.ru

Юридические лица и индивидуальные предприниматели теперь смогут быстрее находить неоплаченные счета благодаря новым виджетам в сервисе «Мои платежи» на портале mos.ru. Бизнесу уже доступны виджеты поиска по УИН и данным о транспортных средствах: ранее эти возможности стали доступны физическим лицам. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Электронными услугами и сервисами портала mos.ru пользуются уже более 430 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей. С января 2022 г. они могут оплачивать выставленные счета по договорам купли-продажи, транспортные налоги, счета за аренду нежилых помещений, относящихся к объектам культурного наследия, и многие другие услуги онлайн. Новые виджеты сервиса “Мои платежи” на mos.ru упростят им поиск и оплату начислений. Это в том числе позволит исключить риски, связанные с несвоевременной оплатой счетов», - сказал Владимир Новиков, директор Департамента сопровождения общегородских платежных систем в Департаменте информационных технологий.

Поиск по виджету «Счет по УИН» поможет найти и оплатить счет в случае, если он не отображается среди автоматически найденных. Уникальный идентификатор начисления состоит из 20 или 25 символов и указывается на бумажной версии счета. Номер УИН надо ввести в открывшемся виджете. При нажатии на поле «Найти» откроется окно с параметрами счета. Чтобы оплатить найденный счет, нужно добавить его на вкладку «Счета к оплате», кликнув на поле «Добавить к оплате».

Если в корпоративном кабинете индивидуального предпринимателя или юрлица нет данных о транспортном средстве, виджет «Свидетельство ТС» поможет найти неоплаченные штрафы после ввода данных в открывшейся форме. Для этого достаточно указать номер автомобиля, серию и номер свидетельства о регистрации и тип транспортного средства.

После заполнения отобразятся найденные неоплаченные штрафы. Оплатить их можно с помощью сервиса «Мои платежи». Также в виджете можно при необходимости сохранить данные, чтобы не вводить их повторно в будущем.

Для более удобного использования виджеты «Свидетельство ТС» и «Счет по УИН» статично закреплены справа в сервисе «Мои платежи» и вне зависимости от передвижений пользователей по странице при каждом переходе выводятся автоматически.

В разделе «Мои платежи» предприниматели могут найти и сразу же оплатить более трех тысяч видов счетов за разные виды услуг. Среди них, например, аренда нежилых помещений, относящихся к объектам культурного наследия, счета по договорам купли-продажи, торговые сборы, транспортные налоги и прочее. Перечень доступных для оплаты онлайн счетов будет постоянно расширяться.

Воспользоваться новой возможностью могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые зарегистрировали кабинет организации на mos.ru.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сбербанк отказался покупать российские серверы, чтобы взять китайские

Госсектору разрешили закупать серверы на зарубежных чипах

Каждая вторая госструктура России атакована хакерами. Каждая третья - многократно

ИТ-компания требует от госведомства 370 млн оплаты за работу. Ведомство отнекивается, ссылаясь на 86 найденных ошибок

Власти обсуждают полную замену Windows на Linux в российских школах

Москвичам не выдают водительские права и госномера автомобилей. В ИТ-системах ГИБДД масштабный сбой

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Самые компактные Bluetooth-колонки: карманный вариант

Паровые пылесосы для дома: что это и как выбрать лучший

Родительский контроль на компьютере: выбираем софт для защиты детей

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: 15 самых странных фактов о Солнечной системе

Мамонты, подвиньтесь — ученые знают, как воскресить вымершего тасманийского волка

Тончайшие лазеры обнаружили кусок земной коры возрастом 4 миллиарда лет
Показать еще
CNEWS TV
CNews FORUM Кейсы: Как Россия укрепляет свой цифровой потенциал?
Visary BI – импортонезависимая система продвинутой аналитики
Популярный в России электротранспорт спровоцировал массовое...
Рассекречен первый белорусский ноутбук. Готовятся десятки...
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября