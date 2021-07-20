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Открыта запись на обучение ИТ-профессиям при финансовой поддержке государства

Бюджетное софинансирование проекта «Цифровые профессии» реализует Минцифры России в рамках национальной программы «Цифровая экономика».

Получить ИТ-образование могут граждане России старше 16 лет, имеющие образование не ниже средне-профессионального. Половину стоимости обучения компенсирует государство.

На сайте проекта открыта запись на программы, по которым обучение начнется уже в августе. Студенты научатся программировать, получат знания в области больших данных, веб-аналитики, разработки мобильных приложений и ИТ-продуктов, а также других перспективных направлений.

Ранее заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко доложил о запуске проекта Президенту Владимиру Путину.

«Сегодня специалисты из разных областей видят востребованность цифровых компетенций и хотят попробовать себя в ИТ-сфере, изучить новые технологии. Для таких граждан в этом году стартовала программа компенсации половины затрат на обучение в образовательных учреждениях и крупных компаниях. Это один из инструментов, с помощью которого мы сможем решить вопрос дефицита кадров. Напомню, что государство также ежегодно увеличивает количество бюджетных мест в вузах по ИТ-специальностям, тем самым расширяя возможность получения основного образования по востребованному направлению», — сказал Дмитрий Чернышенко, докладывая о работе по достижению национальной цели «Цифровая трансформация» на заседании Совета при Президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам.

В рамках проекта образовательные организации открыли запись на направления: «Разработка мобильных приложений», «Java-разработчик», «Промышленная разработка приложений на JavaScript», «Бизнес аналитик в ИТ», «Product manager мобильного приложения», «Тестирование ПО на Java и Python», «1С-разработчик», «Веб-аналитика», «Linux и инструменты DevOps» и другие программы по востребованным в ИТ-профессиям.

«Проект состоит из курсов, которые чаще всего выбирает молодая аудитория для развития в ИТ-сфере. Пройти обучение можно в таких компаниях как «Нетология», Geekbrains, «Сберуниверситет», Университет Иннополис и еще более 20 других организаций, которые успешно прошли отбор первой волны», — сказала директор департамента координации программ и проектов Минцифры России Татьяна Трубникова.

Слушатели смогут приступить к обучению после выбора программы в каталоге и оплаты 50% стоимости курса в соответствии с договором.

Оператор проекта — Университет 2035 — продолжает отбор программ и прием заявок от образовательных организаций. До конца года в списке проекта должно появиться более 100 новых программ. Получить дополнительное образование можно будет в течение всего времени реализации нацпрограммы «Цифровая экономика» — до конца 2024 г.

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