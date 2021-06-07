БФТ запустила некоммерческий проект – Клуб «Эксперт БФТ»

Компания БФТ объявила о запуске информационно-образовательного проекта Клуб «Эксперт БФТ». Это большое экспертное онлайн-сообщество, предоставляющее возможности для расширения деловых связей и повышения профессиональных навыков специалистов.

В основе нового Клуба – проект «Эксперт БФТ», который Компания БФТ создала почти 3 года назад для информационной и методологической поддержки органов власти и бюджетных учреждений в профессиональной сфере и в освоении ИТ-технологий. За это время «Эксперт БФТ» набрал популярность и собрал более 6500 единомышленников, среди которых руководители и специалисты разных областей госсектора. Именно поэтому проект получил дальнейшее развитие, был дополнен новыми идеями, возможностями для развития и обучения и переименован в Клуб «Эксперт БФТ».

Участники Клуба получают единый доступ к таким услугам, как предоставление информации об изменениях законодательства; экспертные материалы на актуальные темы по направлениям: госуправление, госфинансы, госзакупки, управление имуществом, бухучет и отчетность, деятельность учреждений, цифровая трансформация; бесплатные консультации Экспертов БФТ; бесплатные вебинары на тему цифровизации разных сфер госуправления; обучающие курсы по работе с продуктами БФТ; образовательные курсы по повышению профессиональных навыков.

Новый Клуб «Эксперт БФТ» – это онлайн-платформа, предоставляющая доступ к полезному контенту и обучению от БФТ с Личным кабинетом для каждого и системой накопления баллов. Теперь все возможности для развития и обучения доступны в одном месте – на портале Клуба «Эксперт БФТ», который состоит из нескольких разделов.

Раздел «Экспертный контент» – это бесплатная база знаний по широкому ряду вопросов, которую формируют Эксперты БФТ. Они тщательно отбирают материал и еженедельно готовят статьи по самым «горячим» темам. В Личном кабинете каждый участник Клуба сможет настроить уведомления о новых материалах, выбрав только интересные ему направления.

Раздел «Школа «Эксперт БФТ» посвящен развитию и обучению. Здесь представлены бесплатные вебинары об изменениях законодательства и цифровизации госуправления; курсы для обучения работе с продуктами БФТ; курсы для развития в профессиональной сфере и повышения квалификации.

Раздел «Видеотека» предназначен для наглядного знакомства с продуктами БФТ и практикой информатизации в регионах. В данном разделе можно посмотреть видеообзоры технологических решений, а также записи прошедших бесплатных вебинаров.

Раздел «Digital-дайджест» содержит актуальные новости, интервью и статьи о цифровых новинках, ИТ-проектах, главных мероприятиях и других событиях в сфере цифровизации госуправления.

Одно из нововведений Клуба – Личный кабинет участника, в котором есть такие возможности, как управление подписками; отслеживание истории действий в Клубе; накопление БФТ-баллов за активные действия; настройка уведомлений по email.

Еще одно нововведение – бонусная программа. Участникам Клуба начисляются бонусные баллы за заполнение всех данных в профиле, участие в бесплатных вебинарах и другие действия. Баллы в дальнейшем можно обменять на образовательные курсы и фирменные сувениры от БФТ.