Вице-премьер Григоренко поручил внедрить ИИ в работу российских ведомств

Вице-премьер России Дмитрий Григоренко в ноябре 2025 г. поручил внедрить технологии искусственного интеллекта в работу ведомств. Ведь сама технология позволяет оценить исполнение мероприятий по их реализации и дать прогнозы по результатам работы. Кроме того, нейронные сети можно использовать при проверке орфографии, формировании предварительных протоколов, маркировке документов и их направлении исполнителям.

Внедрении цифровых технологий

Вице-премьер России в ноябре 2025 г. поручил внедрить технологии искусственного интеллекта (ИИ) в работу ведомств, пишут «Ведомости». Уже сейчас ИИ применяется в управлении национальными проектами и в административных задачах аппарата правительства.

Ведомства подготовят предложения по внедрению ИИ-технологий в свои информационные системы в 2026 г. Такое поручение дал вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Органы власти должны были направить свои предложения по цифровизации до 19 ноября 2026 г. в Аналитический центр при правительстве, тот, в свою очередь, систематизирует сведения и до 1 декабря 2026 г. предоставит их Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры), Министерству экономического развития (Минэкономразвития) и Правительству России. Минцифры же должно будет до 25 декабря 2026 г. провести анализ представленных инициатив и обеспечить их отражение в ведомственных планах цифровой трансформации на 2026 г.

Григоренко отметил, что ИИ помогает оценивать, насколько эффективно реализуются запланированные мероприятия, а также прогнозировать конечные результаты этой работы. Еще одна область применения нейронных сетей — административные процессы в аппарате правительства, подчеркнул вице-премьер. Как пояснил он, ИИ способен проверять орфографию, автоматически готовить черновики протоколов, маркировать документы и направлять их ответственным исполнителям.

Wikipedia Дом Правительства России

Дмитрий Григоренко также напомнил о существовании Центра развития ИИ. Его ключевая задача — собирать и обобщать лучшие региональные практики внедрения ИИ-технологий, чтобы регионы могли обмениваться готовыми решениями и тиражировать самые эффективные из них по всей стране. Это помогает избежать ситуации, когда несколько субъектов независимо друг от друга оплачивают одним и тем же ИТ-разработчикам создание фактически одинаковых ИТ-продуктов.

Господин Григоренко заявил, что российские регионы активно внедряют ИИ в самые разные сферы — от государственного управления до повседневных сервисов и услуг для граждан. Значительный вклад ИИ вносит и в совершенствование механизмов предоставления государственных услуг населению, добавил вице-премьер. По его словам, благодаря быстрой обработке больших объемов данных ИИ позволяет персонализировать услуги под конкретного человека. Это полностью соответствует цели правительства — создавать удобные цифровые сервисы, ориентированные прежде всего на индивидуальные потребности граждан, а не только на внутренние процессы ведомств, подчеркнул он.

В сентябре 2025 г. представитель правительства сообщил, что в государственную ИТ-систему мониторинга и управления национальными проектами и государственных программами внедрена ИИ-модель. Она в режиме реального времени анализирует все мероприятия и показатели национальных проектов и государственных программ, сопоставляя их с целевыми значениями национальных целей развития, установленными Президентом России Владимиром Путиным. Благодаря аналитике ИИ выявляются взаимосвязи между проектами, в том числе неочевидные, что позволяет формировать более эффективные планы достижения национальных целей и принимать точные управленческие решения. Кроме того, ИТ-система на основе ИИ оперативно сигнализирует о рисках срыва отдельных мероприятий из-за отставания или пересмотра связанных с ними задач. По состоянию на 21 сентября 2025 г. ИИ-модель обнаружила более восьми тысяч новых связей между проектами. Эти связи в ноябре 2025 г. проходят верификацию в федеральных органах исполнительной власти: они либо подтверждают взаимосвязь, либо отклоняют ее, после чего информация передается в Центр проектного менеджмента Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

Положительный опыт

25 ноября 2025 г. министр финансов Антон Силуанов заявил, что лидерство в области ИИ превращается в решающий фактор конкурентоспособности государства. «По сути, сегодня в мировой экономике разворачивается борьба за производительность труда и за то, кто быстрее и эффективнее встроит ИИ-технологии в ключевые отрасли. Хочу подчеркнуть: Министерство финансов (Минфин) России стал первым федеральным ведомством, которое внедрило ИИ в свои рабочие процессы», — отметил Силуанов.

Антон Силуанов добавил, что Минфин России рассчитывает на более глубокое внедрение ИИ-технологий в бюджетный процесс, но пока воспринимает его как очень квалифицированного экономиста первой категории. По его словам, в ноябре 2025 г. ИИ параллельно с традиционными методиками министерства просчитывает альтернативные объемы доходов и расходов бюджетной системы. Кроме того, нейронные сети помогают федеральным органам власти грамотно и обоснованно формировать заявки на бюджетные ассигнования, отметил министр.

Первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова в интервью CNews рассказала, что Минфин совместно с «Яндексом» обучил нейронные сети оценивать прогноз поступления доходов. «Мы протестировали модель на налог на добавленную стоимость (НДС) и неналоговых платежах. Точность оказалась очень высокой — расхождение между прогнозом системы и оценкой наших опытных специалистов составило всего 1,5%. Это отличный результат, поэтому мы будем распространять эту практику на другие виды бюджетных доходов», — подчеркнула Окладникова.

В июле 2025 г. заместитель министра финансов Алексей Сазанов в интервью «Ведомостям» заявил, что ИИ можно успешно использовать для подготовки черновиков ответов на типовые обращения граждан — с обязательной последующей проверкой человеком. По его словам, эффективно внедрять чат-боты, которые будут помогать гражданам заполнять налоговые декларации и отвечать на стандартные вопросы по налоговому администрированию. При этом Сазанов отметил, что для более сложных задач ИИ пока не подходит — например, для расчета налоговой нагрузки или определения права на льготы. «Если обучать ИИ на данных Минфина, он предложит отменить все налоговые льготы — ведь наша задача — наполнять бюджет, и мы оцениваем эффективность льгот соответствующим образом. А если ИИ-модель будет обучать бизнес, то бюджета вообще не останется: ИИ начнет раздавать льготы всем подряд», — пояснил господин Сазанов.

Достижение национальных целей

Дмитрий Григоренко выступая на правительственном часе 601 заседания Совета Федерации в ноябре 2025 г. в своем докладе отметил, что цифровизация на сегодняшний день затрагивает все сферы экономики страны. Ведь она делает повседневную жизнь россиян проще и комфортнее.

Григоренко подчеркнул важность развития отечественной ИТ-инфраструктуры доступа в интернет. Решается задача полного покрытия территории страны высокоскоростным интернетом. «Еще один приоритет – это инновации, в том числе внедрение ИИ в экономику и государственное управление. Уже в ноябре 2025 г. все регионы России в том или ином виде внедряют ИИ – начиная с повышения качества сервисов и услуг для людей и заканчивая умными системами управления городского транспорта», — рассказал он.

Господин Григоренко сообщил, что в сфере безопасности и кибербезопасности поставлена цель по обеспечению 100% защищенности ключевых государственных информационных систем. Следующий важный вопрос, продолжил он, — подготовка кадров. «Никакая цифровизация невозможна без людей, потому что все этот создает и управляет этим человек».

Вице-премьер подчеркнул, что российский ИТ-сектор показывает достаточно высокие результаты. «Вклад этого сектора в валовой внутренний продукт растет намного быстрее большинства традиционных секторов экономики и на сегодняшний день его доля в валовый внутренний продукт (ВВП) составляет 6% по итогам 2024 г.». Он также отметил важность достижения ИТ-импортонезависимости в ИТ-отрасли, создания отечественного программного обеспечения (ПО), рассказал о работе индустриальных центров компетенций. Сейчас такими центрами реализуются более 200 проектов.

Касаясь нормативно-правового регулирования отрасли, Дмитрий Григоренко подчеркнул необходимость того, чтобы регулирование не ограничивало развитие технологий. «Наша задача — поиск этого баланса».

Подводя итоги обсуждения, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что за последние годы в сфере внедрения цифровых технологий в стране сделан реальный прорыв. «По многим направлениям мы являемся лидерами в мире. Это огромный труд и наших талантливых ИТ-специалистов, и ученых, и, конечно, системная работа Правительства России». Валентина Матвиенко подчеркнула, что 80% населения страны пользуются широкими возможностями, которые предоставляет Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) т.е. «Госуслуги».