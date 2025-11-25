CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

ИТ-директор «Алросы» о «взрослом» отказе от иностранного софта: Самое сложное — разом все выключить

Директор по информационным технологиям компании «Алроса» Вадим Желтухин рассказал на CNews FORUM 2025 о замене иностранного ПО на российское. Он высказался за решения вопросов «по-взрослому»: с резким отказом от иностранных продуктов в пользу российских в «директивном» режиме. Подобная практика оказалась самой эффективной, признался Желтухин.

Взять и отключить иностранное ПО разом — как лучший способ внедрения

Компания с государственным участием «Алроса», добытчик алмазов, провела масштабное импортозамещение иностранного ПО. О полученном опыте рассказал директор по информационным технологиям компании Вадим Желтухин в рамках CNews FORUM, который состоялся в ноябре 2025 г. в Москве.

По его словам, самое сложное — это взять и отказаться разом от иностранных решений. ИТ-команды очень долго откладывают этот момент. Но полный отказ доказал свою эффективность. Так, после долгих размышлений в компании отказались от зарубежного сервиса Skype for Business в пользу мессенджера от IVA. Сделали это одномоментно, и не пожалели. Аналогичная ситуация принесла пользу при переходе на российскую ОС.

importozameshcheniegoda1_700.jpg
Вадим Желтухин получает премию CNews FORUM за успешное внедрение сервера видеоконференцсвязи IVA MCU

«К сожалению, пока хвост у кошки не отрубишь, не узнаешь все, как должно быть. Бывают паралельные эксплуатации, полуэксплуатации, пилотные. Они не дают всего того набора жизненного опыта, кейсов, сценариев, которые ты получаешь именно в момент этого масштабного перехода. У нас директивно все руководители ИТ переехали на российскую операционку. Прекрасно себя чувствуют. Команда "Астры" (создатели операционной системы Astra Linux) тоже себя пекресно чувствует и получает развернутую обратную связь, в том числе по возможностям продукта, по работае в полной среде с доменом и всеми бизнес-приложениями. По-взрослому. Не через эмуляцию входа в RDP», — рассказал Вадим Желтухин на CNews FORUM.

«Боли» российского импортозамещения

ИТ-директор назвал две «боли» на пути к технологическому суверенитету. Во-первых, это совместимость, во-вторых — бюджеты.

«Кто-то из наших коллег говорил: "Наличие заявленное интеграции продуктов на сайте не означает полную функциональность этой интеграции". Это девиз многих партнерств. Боль и беда, заявленные на уровне Минцифры», — рассказал Желтухин.

zheltuhin1_700.jpg
Вадим Желтухин рассказал об отказе от иностранного ПО: пока не отрубишь, не узнаешь

Кроме того, по словам Желтухина, российские продукты за время импортозамещения уже стали чувствительны для бюджета компаний.

«Была просадка, когда перестали платить за ряд западных продуктов. Теперь эти платежи возвращаются и, к сожалению, ряд российских вендоров начинает себя вести не очень по-партнерски. Это вторая боль. Решается долгими контрактами. Это тоже вопрос отраслевой», — заявит ИТ-директор крупнейшей алмазной компании.

Реестр Минцифры вместо магического квадранта Гартнера

Желтухин говорит, что теперь у российских компаний вместо магического квадранта Гартнера (Gartner Magic Quadrant), где можно было посмотреть и выбрать иностранное ПО, есть реестр Минцифры. И это, по его мнению, позитивная информация. Число программного обеспечения в некоторых категориях зашкаливает, это десятки, если не сотни продуктов. «Алроса» регулярно выбирает из реестра интересные варианты для «пилотирования».

«Это твоя проблема и задача правильно отобрать. Растет зрелость и насмотренность решений. Количество опыта внедрения. Это помогает выбирать. Мы по-прежнему все продукты пилотируем. Параллельно не один, а два или три продукта», — рассказал Желтухин.

Аналогичная деятельность ведется в отношении российских серверов. Этот путь компания уже прошла с Yadro.

untitled_656_700.jpg
В "Алросе" внедряют отечественное оборудование. Презентация спикера на CNews FORUM

«Российских качественных серверов много. Российское оборудование доступно. По стоимости оно сопоставимо с иностранным, а массовые позиции достаточно качественные и надежные. Лишь какие-то специфические позиции вызывают определенные вопросы», — заключил ИТ-директор «Алросы».

Импортозамещение заканчивается?

Желтухин добавляет, что в конце 2024 г. был уверен, что тема импортозамещения сходит «на нет». Госкомпании и госструктуры продвинулись во внедрении, стали понятна логика и KPI, но сама тема «начала затухать».

«Алроса» начала процесс импортозамещения российского ПО раньше других. Давно пройдены стадии принятия, адаптации и отрицания, признается Желтухин. Компания получила прекрасные продукты, особенно антивирус и программы в учетном контуре.

«С 2022 г. мы используем и покупаем только отечественные продукты. Это незыблемое правило, которое сначала встречало сопротивление», — рассказал ИТ-директор. Но задача последних лет — это не только замещение иностранных продуктов, но внедрение ПО, которое приносит больше пользы, чем было раньше.

untitled323222_700.png
"Алроса" разработала дорожную карту импортозамещения. Презентация спикера на CNews FORUM

«Это вопрос зрелости решений, которые есть на рынке, и зрелости компаний, формулировании требований. Теперь важно, чтобы решение приносило больше пользы, чем было раньше. Мы выбрали практически все, мы знаем, как это внедрять. Мы сделали основные пилотные проекты. Часть решений уже в промышленной эксплуатации, часть — в опытной. Сейчас активно занимаемся тиражированием», — заключил топ-менеджер.

Год назад Желтухин, говоря о стремлении компании к технологическому суверенитету, отметил, что рынок ПО за прошедшие два годы совершил огромный шаг вперед. На тот момент он отмечал, что если на старте проекта миграции на отечественные системы управления базами данных (СУБД) было очень много нареканий к российским продуктам, то сейчас миграция на отечественные СУБД — это пример очень удачного импортазамещения для компании.

CNews FORUM 2025 посетили более 1500 участников. Было представлено более 100 экспертных докладов. Гости форума получили возможность ознакомиться с продуктами российских разработчиков более чем на 50 стендах.

