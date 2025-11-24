«Русгидро» о плюсах работы с российскими разработчиками: Знакомимся, вызываем на ковер, добиваемся трансформации ПО под себя

«Русгидро» потратила более 7 млрд руб. на замену российского ПО на иностранное с 2018 г. В компании заявляют, что выработали новый подход к работе — команды разработчиков сначала «вызывают на ковер», уже потом они получают доступ к бюджетам. По словам ИТ-директора «Русгидро» Сергея Хомякова, таким образом удалось выявить много хороших команд. В будущем компания планирует сфокусировать не только на импортозамещении, но и эффективности ИТ-проектов.

«Русгидро» и миллиарды

Крупнейшая гидрогенерирующая компания Россия «Русгидро» потратила более 7 млрд руб. на «чистое импортозамещение» иностранного программного обеспечения на российское. Об этом в рамках CNews FORUM 2025 рассказал директор департамента информационных технологий и цифрового развития «Русгидро» Сергей Хомяков.

По его словам, ИТ-бюджет компании с 2018 г. составил 30 млрд руб., из которых 7 млрд руб. были направлены на замену иностранного ПО на российское.

У компании сложился свой подход к работе с российскими разработчиками. По словам Хомякова, российский рынок при детальном изучении показал, что на нем много хороших команд и есть, из кого выбрать. При работе с иностранным ПО речь о знакомстве с разработчиками не шла, а теперь их вызывают «на ковер».

Сергей Хомяков рассказывает о распределении миллиардов госкомпании на российское ПО

При выборе иностранного ПО в компании смотрели на функционал, места внедрения, отзывы, референсы. Теперь тактика другая.

«При выборе российских продуктов мы, по сути, выбираем компанию и команду. Вызываем ребят на ковер, расспрашиваем, продукт смотрим, изучаем команду, работу этой команды с персоналом. Этого мы никогда не делали при выборе иностранного ПО. Многие выступают с критикой, что в реестре российского ПО много продуктов, избыток категорий, но зато нам есть из чего повыбирать, есть хорошие команды», — рассказал Хомяков в рамках CNews FORUM.

Такой подход имеет свои преимущества — разработчики готовы трансформировать продукт под потребности компании, при работе с иностранными компаниями о таком приходилось только мечтать.

Проект импортозамещения

На ноябрь 2025 г. в фокусе «Русгидро» находится 20 крупных проектов импортозамещения, которые идут к завершению или находятся стадии «глубокой доработки». С 2021 по 2024 гг. компания потратила 5,5 млрд руб. на российское ПО. Достигнут 100%-ный показатель перехода на отечественные операционные и офисные системы, почтовые системы и средства виртуализации. На российские продукты переведно 30 тыс. рабочих мест, частично переведены 6 тыс.

"Русгидро" планирует дальнейшее развитие ИТ-инфраструктуры. Презентация компании, представленная Сергеем Хомяковым

Хомяков отмечает, что некоторые дублирующие иностранные сервисы остаются в работе, но их процент постепенно уменьшается. Есть лишь некоторые исключения, которые делаются, для специализированных задач.

Недавно «Русгидро» отказалось от использования банк-клиентов на иностранном ПО. Впереди — завершение масштабного проекта перехода головной компании ПАО «Русгидро» с SAP на 1С. Завершить этот процесс планируется в январе 2026 г. 89 компаний «Русгидро» уже используют 1С.

Хомяков добавляет, что у «Русгидро» уникальный подход руководителей к процессу импортозамещения.

«Если есть требования госдарств — то надо выполнять. Если даже понимаем, что в моменте получим просадку по качеству, мы должны соглашаться и идти», — рассказал Хомяков. По его словам, проблемы снижения качества при переходе отмечались почти по всем направления, исключая информационную безопасность. Но благодаря терпению, удавалось вернуться к уровню, похожему на иностранный.

В "Русгидро" успешно заменили иностранное ПО на российское, потратив на это 7 миллиардов. Презентация компании, представленная Сергеем Хомяковым

«Мы просто терпели, пока не смогли вывести ПО в нормальный режим работы», — констатировал Хомяков. И если даже пять лет назад многие в «Русгидро» сомневались, что смогут найти на российском рынке ПО под все задачи, то в итоге рынок показал, что это возможно.

Новые тренды

В компании, где уже налажен процесс импортозамещения, в перспективе надеются на новые тренды, которые позволят увеличить эффективность ИТ-проектов.

«Проводим постоянный мониторинг того, что делает наша компания, какие бизнес-процессы есть, как мы можем с помощью новых российских продуктов эти процессы усовершенствовать для повышения экономической эффективности», — заявил Сергей Хомяков.

Один из новых для компании трендов — это искусственный интеллект (ИИ).

«Его сложно имплементировать в промышленные холдинги. Невысокий уровень готовности, большой уровень скепсиса, высокая стоимость, много нюансов, которые мешают нам внедрять искусственный интеллект. При этом мы понимаем, что уже технология зрелая и требует активного масштабирования. Но сдерживающие факторы не позволяют нам двигаться в этом направлении. У компании есть 15 проектов с ИИ разного масштаба, в основном некрупного», — заключил ИТ-директор.

CNews FORUM 2025 посетили более 1500 участников. Было представлено более 100 экспертных докладов. Гости форума получили возможность ознакомиться с продуктами российских разработчиков более чем на 50 стендах.

