В 35 больницах Мордовии применят технологию распознавания речи, разработанную ЦРТ

Группа ЦРТ (входит в экосистему Сбербанка) реализует проект по голосовому заполнению медицинских протоколов в 35 больницах Мордовии.

В основе решения — Voice2med, продукт на основе искусственного интеллекта, который позволяет в режиме реального времени заполнять медицинские документы. Во время осмотра врач с помощью специального микрофона надиктовывает информацию, которая моментально расшифровывается и автоматически переносится в открытый протокол медицинской информационной системы.

Высокое качество распознавания речи и подключение тематических языковых моделей обеспечивают полностью заполненный медицинский протокол, требующий минимума корректировок, сразу же после завершения осмотра пациента. Voice2med также экономит время врачей: заполнение документации голосом происходит в среднем на 22% быстрее, чем традиционным способом. Теперь специалисты могут заполнять протокол параллельно с работой на медицинской аппаратуре.

Новую технологию начали тестировать в феврале 2020 г. в четырех больницах региона. Проект был признан успешным, и в июле начнется его внедрение в других медицинских организациях республики. Решение будет установлено в 16 районных больницах и поликлиниках Мордовии, а также во всех крупных медицинских учреждениях республиканского уровня и детских поликлиниках Саранска. Компания уже заключила контракты с медицинскими учреждениями.

Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ, сказал: «Наш продукт корректно распознает все медицинские термины и выражения, а надежность распознавания достигает 97–98%. Уверен, что в перспективе внедрение системы голосового заполнения медицинских протоколов станет эффективным инструментом не только для врачей-диагностов, но и для других специалистов. Решение уже работает в отделениях лучевой диагностики городских поликлиник Москвы, и мы приветствуем его масштабирование в регионы».

Юрий Коннов, главный врач ГБУЗ «Краснослободская центральная районная больница» Республики Мордовия, сказал: «Документирование процесса лечения и подготовка медицинских документов отнимают значительную часть времени, отведенного для обследования пациента, даже в клиниках с высоким уровнем автоматизации. Проект уже показал высокую эффективность голосового заполнения медицинских протоколов. Решение Voice2med позволяет сосредоточиться на пациенте, а не на документах, одновременно повышая качество информации, фиксируемой в электронных медицинских картах».

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка, сказал: «Для нас большая честь, что продукты, разработанные компаниями экосистемы Сбербанка, стоят на страже здоровья жителей Республики Мордовия. Новая технология существенно оптимизирует работу врачей лучевой диагностики, сокращая время подготовки протоколов исследований. У специалистов появляется больше времени для тщательного анализа результатов исследования и медицинских документов пациента, что в свою очередь повышает качество медицинской помощи».