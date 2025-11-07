В рамках поправок к бюджету власти нашли 45 миллиардов на создание спутников связи

Поправки к проекту бюджета России на 2026 г. и плановый период 2027-2028 г. предусматривают выделение 44,6 млрд руб. на создание спутников связи и обновление космической группировки. Средства планируется выделить в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Финансирование проекта

Поправки к проекту бюджета России предусматривают выделение 44,6 млрд руб. на создание спутников связи и обновление космической группировки, пишет ТАСС. Деньги будут направлены на обеспечение своевременного обновления существующей группировки для предоставления услуг интернета.

По словам министра финансов России Антона Силуанова на заседании правительства, национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Господин Силуанов добавил, что деньги будут направлены в размере 44,6 млрд руб. на создание спутников связи, вещание государственной орбитальной группировки гражданского назначения на геостационарной орбите. Деньги будут направлены на обеспечение своевременного обновления существующей группировки для предоставления услуг интернета, отметил министр.

В ноябре 2025 г. у Федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) «Космическая связь» 12 геостационарных спутников «Экспресс», у которых в 2029-2036 г. истекает срок активного существования. Восемь из них предприятие намерено заменить до 2031 г.

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Дмитрий Угнивенко заявил 2 октября 2025 г., что первые спутники — «Экспресс-АМУ4» и «Экспресс-АМУ3» — изготавливаются за счет средств АО «Решетнев» (входит в «Роскосмосе»). Между тем, остальные шесть «Экспрессов» будут финансироваться из федерального бюджета. В 2025-2030 г. государство выделит 96 млрд руб. на изготовление космических аппаратов и 19 млрд руб. – на страхование запусков и первого года их работы на орбите, говорил Угнивенко.

Развитие спутниковой группировки

26 февраля 2025 г. заместитель председателя Правительства России Дмитрий Григоренко, рассказал подробности о национальном проекте «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Он является продолжением закончившейся в 2025 г. целевой программы «Цифровая экономика».

Со слов господина Григоренко, часть федеральных проектов была унаследована от «Цифровой экономики», а часть — является новой. Так будет продолжен федеральный проект «Инфраструктура доступа к сети интернет», который объединил два проекта «Инфраструктура» и «Доступ к интернет».

В этот раз он максимально будет сфокусирован на развитии спутниковой группировки. В его рамках предполагается до 2030 г. сформировать отечественную низкоорбитальную группировку из 292 спутников, которая обеспечит полное покрытие услугами доступа к интернету всей территории России и мира. Причем предполагается добиться скорости на терминал в 1 ГБ/с. Это позволит подключить к сети даже самые удаленные регионы страны и выйти на международный уровень предоставления сервиса.

Финансирование смежных проектов

Со слов Антона Силуанова в ноябре 2025 г., в рамках национального проекта «Развития космической деятельности» на период до 2030 г. средства в сумме 5 млрд руб. будут также направлены на закупку данных дистанционного зондирования земли. «Это позволит обеспечить государственных заказчиков качественными данными с разрешением менее 1 м. для решения возложенных на них задач», — сказал министр.

Как отметил Силуанов, в рамках национального проекта «Средства производства и автоматизация» будет оказана поддержка российским производителям средств производства и автоматизации путем предоставления покупателям скидки при реализации продукции. «Сумма составит более 3 млрд руб. Что это даст? Позволит дополнительно реализовать более 50 единиц (ед.) российских станков, в том числе с программным управлением, и более 140 тыс. ед. инструментов», — добавил министр финансов.