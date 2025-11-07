Российские госкомпании нарастили закупки в сфере кибербезопасности

За девять месяцев 2025 г. объем госзакупок в сфере ИБ уже увеличился на 8% год к году и, скорее всего, продолжит рост. Изменилась и структура спроса — 80% пришлось не на ПО, а на услуги.



Спрос госсектора на ИБ-услуги и ПО

С января по сентябрь 2025 г. объем госзакупок ПО и услуг в области кибербезопасности увеличился на 8% год к году и составил 11,9 млрд руб., приводят «Ведомости» прогноз экспертов электронной площадки «РТС-тендер» (часть цифровой платформы закупок и продаж b2b-РТС).

До 45% закупок в области информационной безопасности (ИБ) приходится на IV квартал, так что за весь 2025 г. рост совокупного объема может увеличиться в годовом выражении до 10% (20,8 млрд руб.), отметили аналитики.

Большая часть спроса (80%) приходится не на ПО, а на работы в области защиты информации и обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ), указано в отчете.

Администрация Ленинградской области Рост закупок госкомпаниями ИБ-услуг и ПО стимулирует введение оборотных штрафов за утечки персональных данных

Прогноз составлен на основе анализа данных Единой информационной системы в сфере закупок по закупкам по 44-ФЗ (регулирует закупки государственных и муниципальных учреждений) и 223-ФЗ (регулирует закупки компаний с госучастием) за 2024–2025 гг.

На что тратят госбюджеты

По данным компании «Серчинформ», спрос на услуги в ИБ растет быстрее, чем на новое ПО. Для 83% госзаказчиков это главная статья расхода ИБ-бюджетов. В бизнесе о том же говорят 77% компаний.

Для госорганизаций актуально уже не внедрение новых решений, а расширение функционала действующих продуктов, оплата технической поддержки и обновлений, продления лицензий и проч., прокомментировал заместитель генерального директора по инновационной деятельности «Серчинформа» Алексей Парфентьев.

Увеличение объемов происходит преимущественно за счет усложнения закупаемых решений и расширения номенклатуры работ, а не за счет роста количества тендеров, добавил замдиректора центра компетенций «Национальной технологической инициативы» «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков. Он отметил также влияние увеличения средней стоимости контрактов, отражающее переход от стандартных коробочных продуктов к интегрированным системам защиты.

Повышенные штрафы работают

На увеличение ИБ-бюджетов влияет введение в конце 2024 г. оборотных штрафов за утечки персональных данных, полагает заместитель генерального директора ГК «Гарда» Рустэм Хайретдинов.

С этим выводом согласен Парфентьев. Актуальные задачи связаны с обслуживанием и повышением эффективности имеющихся средств защиты информации, сказал он. Провайдеры ИБ-сервисов донастраивают их, помогают в аудитах и разработке новых регламентов в области кибербезопасности.

В апреле 2025 г. расширился перечень организаций, которые относятся к субъектам КИИ, которым нужно использовать только отечественные программные продукты, поэтому многим госорганизациям приходится адаптироваться и перестраивать процедуры, уточнил эксперт.

Еще один фактор, влияющий на динамику спроса — меняющиеся модели угроз, обратил внимание главный инженер ИБ-направления «Уралэнерготела» Сергей Ратников. Рисков становится больше, угрозы для функционирования предприятий становятся все существеннее, в том числе не только риски утечки информации, но и нарушения бизнес-процессов.

Сравнение с показателями прошлого года

В 2024 г. денежный объем госзакупок ПО в отрасли информационной безопасности вырос на 13%, как писал CNews в марте 2025 г.

Самый большой прирост в денежном выражении «Тендерплан» фиксировал по продукту для сетевой безопасности VipNet, который поставляет «ИнфоТекс». Если в 2023 г. общая сумма договоров по 223-ФЗ составляла 440,4 млн руб., а по 44-ФЗ — два млрд руб., то в 2024 году оба показателя выросли почти в два раза — до одного и четырех млрд руб. соответственно. Продажи продуктов «Лаборатории Касперского» по госзаказам выросли с 3,1 млрд до 4,1 млрд руб. год к году, продуктов «КриптоПро» — с 240,2 млн до 888 млн руб.

В связи с требованиями по импортозамещению и ростом хакерской активности госсектор и предприятия КИИ в 2024 г. стали также активнее нанимать специалистов по ИБ. Госсектор даже вошел в число лидеров по росту спроса на ИБ-специалистов. В I полугодии 2024 г. число вакансий для них в государственных организациях увеличилось более чем в два раза — с 563 до 1,226 тыс.