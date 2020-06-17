Фонд «Сколково», «Корпорация МСП» и «МСП Банк» совместно поддержат инновационные предприятия

Фонд «Сколково» и «МСП Банк» подписали агентский договор с эксклюзивными условиями для финансовой поддержки резидентов «Сколково». Документ позволит фонду помогать малым и средним компаниям проходить процедуру получения финансового плеча от «МСП Банка», а также содействовать в получении гарантий «Корпорации МСП» для высокотехнологичных стартапов в качестве обеспечения.

В линейке продуктов «МСП Банка» самым востребованным продуктом для высокотехнологичных компаний является кредит «Стартап», где средства в размере от 1 млн до 2 млрд руб. предоставляются на срок до семи лет по ставке 7,75% годовых. На сегодня заявки на получение этого кредита подали восемь резидентов «Сколково» на общую сумму 735 млн руб. Среди них компании «Коптер Экспресс Технологии», «Пимпей» и «Преград».

В рамках государственной программы поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП), пострадавшего из-за распространения коронавируса, был запущен антикризисный продукт прямого кредитования «Кредит на возобновление деятельности субъектов МСП» с возможностью при сохранении штата предприятия полностью списать кредит за счет субсидии Минэкономразвития России. В данный момент компании-участники «Сколково» также подают заявки. По прогнозам, данным видом кредита воспользуются более 100 резидентов фонда.

Еще одним направлением сотрудничества стало развитие кредитования высокотехнологических инновационных компаний под залог нематериальных активов. На рабочем уровне достигнута договоренность об отборе и кредитовании совместно с фондом «Сколково» 2-3 пилотных заявок.

Аркадий Дворкович, председатель фонда «Сколково», сказал: «Благодаря сотрудничеству с "Корпорацией МСП" и "МСП Банком" в распоряжении фонда "Сколково" и его резидентов появляется еще один инструмент реальной поддержки инновационных компаний: доступные кредитные ресурсы позволят стартапам использовать открывшиеся перед ними возможности, реализовывать потенциал и создавать конкурентоспособные производства. Уверен, успешное взаимодействие фонда "Сколково", "Корпорации МСП" и "МСП Банка" окажет положительный эффект на развитие российского инновационного предпринимательства».

Александр Браверман, генеральный директор «Корпорации МСП», сказал: «Поддержка высокотехнологичных компаний, в том числе стартапов, является одним из приоритетов "Корпорации МСП". Для таких компаний действует специальный продукт, позволяющий получить гарантию в объеме до 70% суммы кредита. При этом при реализации проектов в отдельных высокотехнологичных отраслях (ИТ, биотехнологии, робототехника, фармацевтика, машиностроение и т. д.) возможно обеспечение до 100% обязательств».

Дмитрий Голованов, председатель правления «МСП Банка», сказал: «Совместно с "Корпорацией МСП" нам удалось создать удобный кредитный продукт для инновационных стартапов. Благодаря гарантии "Корпорации МСП" он доступен для широкого круга предпринимателей. Вместе с фондом "Сколково" мы сможем вывести поддержку передовых высокотехнологичных предприятий на новый уровень и создать благоприятные условия для их развития».