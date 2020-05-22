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Сбербанк приступил к промышленному внедрению ИИ-модели диагностики коронавируса в регионах

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Сбербанк заключил с Красноярским краем и Кузбассом соглашения на бесплатное подключение региональных клиник к разработанной банком модели искусственного интеллекта (ИИ), которая может стать помощником врачей в диагностике и лечении коронавируса. Кузбасс и Красноярский край стали первыми регионами, официально получившими доступ к новому продукту Сбербанка.

В Кемерове доступ к ИИ-модели получили два стационара, в Красноярске — три. В ближайшие дни аналогичные договоры Сбербанк заключит с Новосибирской и Томской областями (по два стационара). Всего в ближайшие две недели на работу с ИИ-моделью перейдет десять клиник в разных регионах страны. Врачи и технические специалисты этих медучреждений, а также профильные сотрудники территориальных банков Сбербанка уже прошли обучение по работе с ИИ-моделью.

Разработанная банком модель выделяет на компьютерной томограмме (КТ) легких изменения, вызванные пневмонией (в том числе из-за COVID-19), а также вычисляет объем этих изменений по отношению к объему легких, что важно для определения тяжести протекания заболевания.

Модель создана лучшими радиологами и специалистами по искусственному интеллекту на основе больших массивов данных. Ее внедрение может значительно облегчить работу врачам, помочь в приоритизации пациентов и контроле качества, повысить точность статистики. Разработчики системы подчеркивают, что ИИ-модель — лишь еще один мощный инструмент в умелых руках врача, он позволяет существенно облегчить, но не заменить тяжелый труд медиков.

Пока Сбербанк устанавливает ИИ-модель на оборудовании самой клиники. Система может быть интегрирована в PACS (медицинскую систему передачи и архивации изображений), и в этом случае КТ-снимки легких расшифровываются автоматически, а врачи имеют доступ к просмотру результатов с рабочих станций. Анализ одного снимка требует большого количества вычислений и занимает от трех до пяти минут.

В ближайшее время также планируется запуск решения в облаке, что позволит предоставить доступ к модели большему количеству клиник.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «После того как мы открыли доступ к нашей ИИ-модели, Сбербанк получил большой поток обращений и вопросов со стороны губернаторов и региональных минздравов о модели и том, как к ней подключиться. Меньше чем за три недели проектная команда банка обеспечила первую волну внедрения ИИ-модели в Сибирском федеральном округе. На очереди — вторая волна, которая охватит уже девять регионов в разных федеральных округах. Медицинские работники и сотрудники соответствующих территориальных банков уже проходят обучение. Мы рады помогать людям, и для нас это важно».

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