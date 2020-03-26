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Поправки в федеральный закон дадут самозанятым новые возможности участия в госзакупках

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

28 марта вступают в силу изменения в федеральный закон № 223-ФЗ. Ожидается, что нововведения станут действенной мерой поддержки самозанятых граждан и позволят им активнее участвовать в городских торгах, рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов.

«Если ранее эта категория предпринимателей участвовала в закупках госкомпаний и госкорпораций на общих основаниях, то теперь они приравниваются к субъектам малого и среднего предпринимательства и получают соответствующие преференции. Такой шаг позволит расширить присутствие самозанятых граждан на рынке закупок и, соответственно, увеличить число заключенных с этой категорией поставщиков договоров», — пояснил он.

В числе мер поддержки, которые получат самозанятые после приравнивая к субъектам малого и среднего предпринимательства, — обязательство заказчиков осуществлять определенный объем закупок, а также фиксированный срок оплаты поставленной продукции (не более 15 рабочих дней с момента приемки). Сейчас готовятся поправки в КоАП за нарушение заказчиком этого срока.

«В качестве точки доступа к закупкам малого объема самозанятые граждане могут использовать портал поставщиков. Сегодня на этом интернет-ресурсе зарегистрированы почти 15 тысяч физических лиц. Как показывает практика, они готовы оказывать услуги по консалтингу, технической экспертизе, организации мероприятий», — отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Возможности портала поставщиков доступны пользователям более чем из 30 регионов России. Ресурс работает как единая площадка, на которой можно получить оперативный и удобный доступ к проводимым государственными организациями закупкам и принять в них участие.

«Портал предоставляет инструменты участия в закупках в режиме онлайн, а также возможность настроить подписку на уведомления о новых потенциально интересных закупках и большое количество других удобных функций. Портал поставщиков динамично развивается, и мы хотим сделать его еще удобнее для поставщиков, в том числе для самозанятых граждан», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

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