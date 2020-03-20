Интеграция
Доступны ли среднему бизнесу цифровые технологии корпораций
О чем думает бизнес
Как заработать 20 млн рублей в год дополнительно с помощью ИТ
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

«Росэлектроника» и «Информзащита» начнут поставки систем обнаружения и противодействия беспилотникам

Интеграция Электроника ИТ в госсекторе

НИИ «Вектор» холдинга «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») и системный интегратор в сфере информационной безопасности «Информзащита» подписали соглашение о партнерстве в области поставок систем обнаружения и противодействия беспилотникам для оснащения объектов критической инфраструктуры – больниц, центров обработки данных, промышленных объектов.

Согласно документу «Информзащита» будет поставлять своим заказчикам систему обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам разработки НИИ «Вектор», которая включает в себя пассивный когерентный локационный комплекс (ПКЛ), модуль обнаружения канала управления и модуль радиоэлектронного подавления малых БЛА.

Разработка определяет местонахождение дрона и контролирует траекторию его движения в охраняемой зоне. Оборудование способно успешно противодействовать нескольким беспилотникам и подавлять каналы их управления и навигацию на расстоянии до 20 км. Новые комплексы функционируют независимо от времени суток и погодных условий.

«Благодаря сотрудничеству с компанией "Информзащита" мы сможем обеспечить комплексную защиту от несанкционированного проникновения дронов на территорию объектов критической инфраструктуры и программно-аппаратных решений, влияющих на безопасность коммуникационных сетей», – отметил директор по коммерческой деятельности НИИ «Вектор» Андрей Сорокин.

«Прогресс иногда оборачивается новыми рисками и опасностями. Сегодня дроны все чаще применяются в преступных целях, и мы вынуждены оперативно реагировать на новые вызовы. НИИ "Вектор" существует больше века, его знаниям доверяют крупнейшие предприятия, федеральные ведомства и научные организации. Мы рады такому опытному партнеру и думаем, что благодаря нашему взаимодействию, мы обеспечим нашим заказчикам полноценную защиту», – сказал директор центра промышленной безопасности НИП «Информзащита» Дмитрий Рычков.

Другие материалы рубрики

Как власти России распределят 30 миллиардов на кибербезопасность

В России за 413 миллионов построят госпортал бесплатной юридической помощи

Мегазакупка ПО Microsoft для «Росатома» сорвана. За 2,4 миллиардами не пришел никто

Министру связи нашли троих новых заместителей

«Компьюлинк» проиграл многомиллионный процесс из-за проекта для «Роскосмоса»

Главу «Т-Платформ» выпустили из тюрьмы

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Выбор ZOOM: 7 электронных термометров для детей и взрослых

Как защитить свой дом с помощью систем безопасности: 4 простых шага

Лучшие алкотестеры для водителей: выбор ZOOM

13 популярных мифов о кухонной технике, в которые не стоит верить
Показать еще

Наука

Новое покрытие для смартфонов убивает болезнетворные бактерии

Как человеческий мозг распознает лица

Как будут печатать российские космические аппараты

Склонности к изучению языков для программиста важнее, чем математика
Показать еще
Точки роста

BIM в России. Что его стимулирует, а что — тормозит

Информационное моделирование приходит в строительную отрасль.

Технология месяца

Какие трудности ждут сети 5G на предприятиях

Необходимо решить ряд вопросов,  в первую очередь — с обеспечением безопасности.

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Как автоматизировать офисную рутину: наймите «цифрового» сотрудника