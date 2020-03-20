«Росэлектроника» и «Информзащита» начнут поставки систем обнаружения и противодействия беспилотникам

НИИ «Вектор» холдинга «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») и системный интегратор в сфере информационной безопасности «Информзащита» подписали соглашение о партнерстве в области поставок систем обнаружения и противодействия беспилотникам для оснащения объектов критической инфраструктуры – больниц, центров обработки данных, промышленных объектов.

Согласно документу «Информзащита» будет поставлять своим заказчикам систему обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам разработки НИИ «Вектор», которая включает в себя пассивный когерентный локационный комплекс (ПКЛ), модуль обнаружения канала управления и модуль радиоэлектронного подавления малых БЛА.

Разработка определяет местонахождение дрона и контролирует траекторию его движения в охраняемой зоне. Оборудование способно успешно противодействовать нескольким беспилотникам и подавлять каналы их управления и навигацию на расстоянии до 20 км. Новые комплексы функционируют независимо от времени суток и погодных условий.

«Благодаря сотрудничеству с компанией "Информзащита" мы сможем обеспечить комплексную защиту от несанкционированного проникновения дронов на территорию объектов критической инфраструктуры и программно-аппаратных решений, влияющих на безопасность коммуникационных сетей», – отметил директор по коммерческой деятельности НИИ «Вектор» Андрей Сорокин.

«Прогресс иногда оборачивается новыми рисками и опасностями. Сегодня дроны все чаще применяются в преступных целях, и мы вынуждены оперативно реагировать на новые вызовы. НИИ "Вектор" существует больше века, его знаниям доверяют крупнейшие предприятия, федеральные ведомства и научные организации. Мы рады такому опытному партнеру и думаем, что благодаря нашему взаимодействию, мы обеспечим нашим заказчикам полноценную защиту», – сказал директор центра промышленной безопасности НИП «Информзащита» Дмитрий Рычков.