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«Минвайл» внедрила российское ПО для мониторинга информатизации госорганов

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

«Минвайл» внедрила российский софт для анализа данных – продукт «Форсайт. Аналитическая платформа» – в ФГБУ «Центр экспертизы и координации информатизации».

«ЦЭКИ» – подведомственное учреждение Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. В рамках поддержки аналитической деятельности у учреждения возникла потребность в автоматизации ряда оперативных процессов: онлайн-предоставления актуальных аналитических данных в различных формах для руководства и экспертов, кросс-анализа – соединения и сопоставления открытых данных государственных информационных систем (ГИС) и других ведомственных систем, миграции вычислений (рутинных статистических операций и сложных вычислений для офисного ПО) с автоматизированных рабочих мест сотрудников на вычислительные средства платформы.

Программное обеспечение для выполнения этих задач должно входить в реестр отечественного ПО, иметь понятный для бизнес-пользователя интерфейс, обеспечить быстрое внедрение.

По результатам открытого конкурса победила компания «Минвайл». Для реализации проекта компания поставила соответствующее ПО – продукт «Форсайт. Аналитическая платформа» российского разработчика – компании «Форсайт».

Программный комплекс «Форсайт. Аналитическая платформа» использует различные источники данных, в том числе открытые данные ГИС, для их оперативного мониторинга, анализа и визуализации.

Платформа автоматизирует аналитическую деятельность ФГБУ «ЦЭКИ» с помощью инструментов: экспресс-отчеты для оперативного доступа сотрудников к централизованным и детализированным статистическим данным по органам государственной власти; регламентные отчеты для создания типовых аналитических материалов, в том числе для печати; интерактивные аналитические панели (дашборды) для визуального представления ключевых показателей деятельности ФГБУ «ЦЭКИ» руководству учреждения.

Развитые средства интеграции платформы позволили создать для аналитиков центра удобную площадку для работы с различными типами данных из внутренних систем и открытых источников.

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