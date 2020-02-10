В системе маркировки «Честный знак» зарегистрировано 72% лекарств в России

Данные системы цифровой маркировки и прослеживания товаров «Честный Знак» подтверждают высокую готовность фармацевтической отрасли к введению обязательной маркировки лекарств.

По состоянию на 5 февраля 2020 г. в системе маркировки лекарств зарегистрировано 6872 наименований лекарственных препаратов, что составляет 72,4% относительно среднего количества наименований препаратов, которые обращались в РФ в 2018 и 2019 гг., по данным Росздравнадзора.

Согласно открытому онлайн каталогу лекарств Росздравнадзора – ЕСКЛП – всего в России выдано 15824 регистрационных удостоверений на различные наименования лекарственных препаратов. Однако, по данным информационного сервиса Росздравнадзора «Сведения о лекарственных средствах, поступивших в гражданский оборот в Российской Федерации» за 2018 и 2019 г., из этого числа в России обращалось (производилось и импортировалось) всего 9482 наименований.

«До вступления в силу обязательной маркировки лекарств остается четыре месяца. В это время ЦРПТ планирует вместе с партнерами провести серию обучающих мероприятий для отрасли. Наша задача в том, чтобы маркировка упростила обращение и учет лекарств для аптек и медицинских учреждений и дала пациентам уверенность в оригинальности и качестве препаратов. Вместе с Минздравом и Росздравнадзором ЦРПТ проведет разъяснительную работу с производителями и импортерами, чтобы обеспечить 100% регистрацию препаратов в обращении в системе маркировки», – сказал Дмитрий Алхазов, генеральный директор оператора ЦРПТ.

Пилотный проект по мониторингу движения лекарств стартовал 1 февраля 2017 г. Поэтапный переход на маркировку всех лекарств установлен с января по июль 2020 г. С 1 июля 2020 г. производители и импортеры лекарств должны наносить цифровой код на каждую упаковку, а все участники оборота обязаны передавать данные о движении маркированных лекарств на каждом этапе их прохождения по товаропроводящей цепочке в систему маркировки.

Лекарственные препараты, произведенные до 1 июля 2020 г., разрешены к хранению, перевозке, отпуску, реализации и передаче без нанесения маркировки до истечения срока их годности.