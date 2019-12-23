«Росатом» запустил новый цифровой продукт «Логос тепло»

«Росатом» объявил о запуске цифрового продукта «Логос тепло», предназначенного для решения расчетных инженерных задач в области оценки тепловых характеристик и режимов деталей и узлов в авиастроении, двигателестроении, атомной энергетике, транспортном машиностроении и других отраслях промышленности.

Продукт был представлен на специальном мероприятии в Москве 17 декабря 2019 г., где выступили разработчики продукта из РФЯЦ-ВНИИЭФ, а также представители цифрового блока госкорпорации «Росатом» и НИКИЭТ.

«Логос тепло» был подготовлен к выводу на рынок в рамках реализации программы «Цифровые продукты» – одного из ключевых направлений единой цифровой стратегии госкорпорации «Росатом», утвержденной в конце 2018 г. и охватывающей период до 2030 г. Одна из главных задач «Росатома», согласно единой цифровой стратегии, – создание и вывод на рынок собственных тиражируемых цифровых продуктов как для атомной отрасли, так и для других отраслей российской экономики. Решение этой задачи – весомый вклад в ход реализации программы импортозамещения, ставшей сегодня для страны реальной необходимостью, считают в «Росатоме».

«Логос тепло» – второй коммерческий релиз пакета программ «Логос». Первый цифровой продукт этого семейства, «Логос аэро-гидро», был представлен в декабре 2018 г. и стал первым цифровым продуктом «Росатома», выведенным на российский рынок.

Разработка пакета программ «Логос» началась в 2009 г. в Институте теоретической математики и физики (ИТМФ) при РФЯЦ-ВНИИЭФ, расположенном в Сарове.

Специалисты института решали проблему отсутствия отечественных инструментов для выполнения сложных расчетных инженерных и суперкомпьютерных задач по моделированию сложных процессов. Уникальные компетенции атомной отрасли в области численного моделирования аэро-, гидро- и термодинамики стала основой для создания отечественного цифрового продукта.

До 2017 г. «Логос» развивался в рамках ряда крупных проектов для стратегически важных предприятий промышленности. В настоящее время пакет программ применяется на более чем 70 российских предприятиях.

Директор по цифровизации госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева сказала: «Мы рады представить широкой аудитории "Логос тепло" – очередной цифровой продукт "Росатома", входящий в пакет программ "Логос". Для нас это событие – не только важный шаг в "продуктизации" уникальных разработок атомной индустрии, но и яркое свидетельство нашей готовности выполнять заявленные планы цифровизации точно в срок: в декабре 2018 г. на рынок был выведен "Логос аэро-гидро" для решения задач моделирования процессов аэро- и гидродинамики, сегодня – "Логос тепло", а в 2020 г. на очереди – "Логос прочность" для решения статических и динамических прочностных задач. Уверены, что инновационные разработки "Росатома" помогут крупным предприятиям РФ в решении задач проектирования, обеспечения безопасности и эксплуатации высокотехнологичных промышленных изделий».