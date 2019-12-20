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Компании массово подключаются к молочному проекту ЦРПТ

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

По данным ЦРПТ, по состоянию на 20 декабря 2019 года 185 компаний стали участниками пилота по маркировке готовой молочной продукции. 22 ноября «пионерами» эксперимента было 124 компании. Таким образом, количество участников проекта в декабре увеличилось на 50%, сохранив тренд по подключениям предыдущего месяца. Участие в добровольном и бесплатном пилотном проекте позволит отрасли в комфортном режиме настроить свои внутренние процессы и с минимальными инвестициями перейти к обязательной маркировке продукции.

В пилоте протестирована технология печати кода маркировки в типографии на этапе изготовления этикетки или упаковки. Этот метод подходит для крупных и средних производителей, закупающих готовую упаковку. Для небольших компаний, фермеров и мелких производителей протестирована возможность использования термо-трансферного принтера (стоимость от 10 тыс. руб.). Кроме того, по просьбе отрасли удалось найти решение для интеграции системы с системой ветеринарных сертификатов «Меркурий». Это исключает дублирование систем – компании смогут работать и с системой «Честным ЗНАК», и с «Меркурием» по принципу одного окна – на объединенной веб-платформе.

В государственной информационной системе маркировки прослеживается уже более 6 миллиардов уникальных кодов. Это делается для повышения прозрачности рынка, качества и безопасности продукции. Для производителей и продавцов маркировка — очевидный драйвер продаж. По экспертным оценкам, снижение доли нелегального оборота продукции на 50-60% приведет к росту выручки легальных производителей: от 50-100 млрд руб. (при доле незаконного оборота 5-10%).

Эксперимент по маркировке начался в июле 2019 г. и продлится до конца февраля 2020 г. Государственной комиссией по противодействию незаконному обороту продукции, в состав которой входят Минсельхоз России, Минпромторг России и другие ведомства, принято решение о начале обязательной маркировки молочной продукции с 1 июня 2020 г. Решение утверждено распоряжением Правительства РФ от 8 ноября 2019 г. №2647-р. Регистрацию в эксперименте можно пройти на сайте государственной информационной системы цифровой маркировки и прослеживания честныйзнак.рф в разделе о маркировке готовой молочной продукции.

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