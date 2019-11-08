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«Росэлектроника» разработала автономную уличную станцию с функциями освещения, зарядки гаджетов и Wi-Fi

Интеграция Электроника ИТ в госсекторе

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» объявил о выводе на рынок многофункциональной автономной станции, оснащенной солнечными батареями и мощной аккумуляторной батареей. Накопленной солнечной энергии устройству достаточно как для освещения улиц в темное время суток, так и для круглосуточной зарядки мобильных устройств и организации точки Wi-Fi-доступа.

Многофункциональная станция, разработанная Краснодарским приборным заводом «Каскад» (входит в «Росэлектронику), включает в себя фотоэлектрическую панель мощностью 160 Вт, гелиевую аккумуляторную батарею и светодиодные лампы на 12 Вт рассеивающего свечения. Помимо освещения улиц, установка способна одновременно заряжать шесть устройств с различными стандартами подключения. Всего в течение суток станция может зарядить до 50 полностью разряженных гаджетов. Разработка полностью автономна и не требует подключения к электросети.

Станция также может комплектоваться цифровым информационным табло, уличной цифровой IP-видеокамерой с высокой степенью защиты и устройством для дистанционной передачи видеоматериала. В частности, оборудование может проводить видеофиксацию правонарушений и передавать собранную информацию в единый центр управления «Умного города».

«Новые решения на стыке энергосберегающих и цифровых технологий играют все более важную роль в формировании современной городской среды. Помимо расширенной функциональности, автономные станции позволяют на 30% сократить расходы на городские коммунальные услуги. Поэтому мы прогнозируем высокий спрос на эту продукцию. Мы уже изготовили первую партию из 35 устройств для заказчиков из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов», – отметил генеральный директор КПЗ «Каскад» Руслан Кульбаев.

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