Знаменитый бизнесмен вышел из капитала российских платформ Low-code и ИИ и открывает ИТ-компанию во Вьетнаме

ИТ-предприниматель Дмитрий Гачко переписал часть бизнеса, в том числе быстрорастущий стартап SimpleOne, на акционерное общество, где бенефициаром (по состоянию на конец 2025 г.) являлась его жена-меценат, а у него самого нет прямой доли владения. Бизнесмен заявил CNews, что данное решение носит технический характер и он остается мажоритарным акционером корпорации ITG. При этом указал на международный размах и открытие новой дочерней компании во Вьетнаме.

Вышел из капитала

Как выяснил CNews, известный ИТ-предприниматель и основатель ITGlobal.com Дмитрий Гачко вышел из капитала одного из быстрорастущих российских ИТ-стартапов SimpleOne, который разрабатывает решения для автоматизации сервисных бизнес-процессов.

Решения SimpleOne ориентированы на корпоративных и государственных заказчиков, стремящихся к цифровизации, указано на его сайте. Среди клиентов компании не так много государственных: среди них, например, ФКУ «Соцтех», госкомпания «Алроса», «Москвич», Президентская академия РАНХиГС, но много крупных структур — «Лента», «Ашан», «Альфа-лизинг», Банк «Санкт-Петербург», «МТС-Банк» и другие.

Изображение от DC Studio на Magnific IGT меняет структуру владения

Компания также продвигает ИИ-экосистему SimpleOne для управления отделом разработки, корпоративную Low-code и GenAI-платформу для автоматизации бизнес-процессов.

Дмитрию Гачко принадлежал 51% в ООО «Симпл 1», юридическом лице разработчика SimpleOne, остальные 49% были у кипрской компании ITG, связанной с его группой. С 26 августа 2026 г. в ЕГРЮЛ зарегистрирована смена собственников. 100% SimpleOne получило АО «ИТГ».

Что за компания «ИТГ»?

Собственники АО «ИТГ» на момент публикации в ЕГРЮЛ скрыты. Согласно бухгалтерскому отчёту компании, на конец 2025 г. бенефициаром компании являлась Ольга Сергеевна Гачко — у неё 79,155%.

По данным «Контур.Фокус», Ольга Гачко владеет юридической компанией «Лигал Хаус» и руководит фондом «Третье место» при участии Дмитрия Гачко. В публичном пространстве эти проекты представлены как детища жены ИТ-предпринимателя, которая предпочитает заявлять о себе под фамилией Звагольская. Ольга Звагольская — юрист и меценат, она продвигает проект «Третье место» в Санкт-Петербурге — культурное пространство в центре Петербурга в историческом особняке середины XIX века Гурьевых-Нарышкиных. При её участии заброшенный особняк, памятник культуры, был выкуплен и восстановлен, теперь там проводятся выставки, ведётся работа по поддержке молодых и независимых художников.

Ольга Гачко также является председателем Санкт-Петербургской общественной организации «Совет ветеранов Великой Отечественной войны Соловецкой школы юнг».

Также долями в «ИТГ» владели по состоянию на конец 2025 г. предприниматели Александр Стародубцев (9%), Илья Борняков (0,85%), Виталий Грицай (5,5%) и Константин Кудряшов (5,5%). В списке связанных лиц упоминается и Дмитрий Гачко, но доли у него нет, следует из пояснений к годовой бухгалтерской отчётности общества. Более актуальную информацию по списку совладельцев в ITG не предоставили.

Другие компании тоже меняют владельцев

20 августа 2026 г. также сменилась структура собственников у ООО «Итпод», которое развивает ПАК для ИИ и создавало решения для проекта «Умный город». Правда, она изначально создавалась при участии Ольги Гачко, которой принадлежали 60%. Также в качестве основателей выступали Иван Жигалов и Иван Ролдугин — у них было по 20%. В июле-августе все доли перешли на баланс АО «ИТГ».

АО «ИТГ» в январе 2025 г. получило 100% в ООО «Итглобалком Рус», ООО «Итг дистрибьюция», ООО «Итглобалком лабс». С учётом уже упомянутых «Симпл 1» и «Итпод» совокупная выручка принадлежащих ей компаний достигает 5,4 млрд руб., свидетельствуют данные «Контур.Фокуса». Чистая прибыль — 169 млн руб.

Предприниматель контролировать бизнес

Основатель корпорации ITG и технопарка «ИТ Парк Рус» Дмитрий Гачко прокомментировал CNews смену собственников SimpleOne и других компаний, которая отражена в ЕГРЮЛ.

«Информация о смене бенефициаров и выходе Дмитрия Гачко из бизнеса не соответствует действительности — Дмитрий являлся и остаётся мажоритарным акционером корпорации ITG», — заявили CNews в пресс-службе корпорации ITG со ссылкой на самого Гачко, при этом упомянув его только как основателя. Юридических подробностей в компании не раскрыли.

Дмитрий Гачко. Источник: IGT

При этом в компании не раскрыли в ответ на запрос CNews, были ли текущие изменения в составе собственников АО «ИТГ» с конца 2025 г.

«Текущие изменения в ООО «Симпл 1» и передача долей носят технический характер. С момента создания корпорации в 2024 г. мы планомерно реализуем долгосрочную стратегию по консолидации всех профильных ИТ-активов, включая SimpleOne и IT POD, под управлением единого АО. На операционную деятельность, команду и выполнение обязательств изменения никак не влияют», — заявил Гачко.

По словам Гачко, SimpleOne успешно работает на международном рынке с 2024 г., активно развивая присутствие в макрорегионах Латинской Америки и БРИКС (Бразилия, Мексика, Индия, Саудовская Аравия).

«Отдельно подчеркнем: текущая реструктуризация не связана с санкциями. В рамках русского ИТ нам не нужно искать обходные пути. Корпорация ITG планомерно развивает глобальное присутствие, открыто сохраняя свои корни в России. В рамках этой же долгосрочной стратегии прямо сейчас мы открываем дочернюю компанию во Вьетнаме», — заявил Дмитрий Гачко.

Новый бренд

О создании нового бренда ITG и объединении под ним российского сегмента группы ITGlobal.com, vStack и технопарка «ИТ Парк Рус» Дмитрий Гачко объявил в октябре 2024 г., но подробностей об изменении структуры владения тогда не раскрыл.

Как писал CNews, бренд ITG скорректирует саму структуру организации. В ITG войдут филиалы дружественных стран, ведущие продуктовые компании — vStack и SimpleOne, технопарк «ИТ Парк Рус», а также портфель стартапов, курируемых стартап-студией «ИТ Гараж» и «Гамма Тех».

«Создание ITG — это стратегический шаг для расширения зоны влияния на B2B Enterprise рынках России и в дружественных странах. Новый зонтичный бренд станет группой вертикально интегрированных ИТ-компаний. Все наши продукты и сервисы тесно связаны, а команда всегда двигалась как единый механизм. Теперь пришло время для нового бренда, который будет сильным флагманом наших решений», — отметил основатель ITG и «ИТ Парк Рус» Дмитрий Гачко.

Что с санкциями

В июле 2026 г. стартап Дмитрия Гачко — петербургская VAS Experts — попал под санкции Евросоюза. Компания занимается разработкой систем контроля и анализа трафика (СКАТ) и систем оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ). Информация опубликована в официальном журнале ЕС, писали «РИА Новости». В документе компания названа одним из ключевых поставщиков такого оборудования. Вместе с ней под санкции попали московские компании «Цитадель» и «Норси-Транс», а также генеральный директор VAS Experts Дмитрий Гачко. По данным СПАРК, выручка компании в 2025 г. составила почти 500 млн рублей против 1,09 млрд руб. годом ранее.

Дмитрий Гачко 13 июля 2026 г. в своём телеграм-канале прокомментировал введение санкций против него и одной из бизнес-единиц. Предприниматель был настроен оптимистично:

«Я думал, что пострадаю и попаду в санкционный список из-за "ИТ Парка" в Севастополе, а в реальности попал в Европейский санкционный список из-за владения стартапом "ВАС Экспертс", созданным в далёком 2013 г. Жаль, мне не будет хватать весенних поездок в Рим, но тем интереснее будет двигаться к идее, которая у меня давно поселилась в бэклоге — очень было бы здорово, чтобы появился прямой авиарейс "Севастополь — Рим". Жизнь научила меня тому, что большие задачи не решаются в моменте, их нужно двигать и достигать вдолгую, поэтому я буду неспеша к этой цели двигаться. А сегодня пойду выпью шампанского за то, чтобы через 5–7 лет слетать из Бельбека в Рим на выходные», — заявлял Гачко.

Мнение экспертов

Эксперты также полагают, что отразившиеся в отчётах изменения в структуре собственников не говорят о реальных изменениях контроля.

«Я бы не называл это выходом Гачко из SimpleOne. Доля перешла АО "ИТГ", которая подконтрольна ему (Ольге Гачко), то есть это скорее изменение юрисдикции и разделение российского и международного бизнесов», — заявил CNews сооснователь аналитической компании Dsight Арсений Даббах.

По его словам, объединение SimpleOne и других активов под брендом ITG было объявлено в 2024 г., и перевод начался в январе 2025 г. «Санкции могли процесс ускорить», — добавил эксперт.

Когда ключевой бенефициар попадает под санкции, его прямое владение долей превращается в токсичный актив для самого юридического лица, заявил CNews председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС «НСБ России», основатель компании «Интернет-Розыск» (входит в ГК «Киберсистема») Игорь Бедеров.

«Компания начинает испытывать трудности с банковским обслуживанием, трансграничными платежами, контрагентами, которые выстраивают собственные комплаенс-процедуры. Передача 51% (ООО "Симпл 1") в АО "ИТГ", где у Дмитрия Гачко нет доли, а бенефициаром выступает Ольга Гачко, — это попытка разорвать прямую ассоциативную цепочку "санкционное лицо — актив". Выход кипрской ITGV LTD из состава учредителей лишь подтверждает эту логику, поскольку иностранная прослойка в текущих условиях стала не преимуществом, а дополнительным фактором уязвимости».

По словам Игоря Бедерова, предприниматели тут проявляют дальновидность, понимая, что их персональное присутствие в реестре может стать уязвимостью для всей команды и продукта.

«Передача операционного управления доверенным лицам или новым юридическим структурам позволяет сохранить бизнес, рабочие места и компетенции, не подставляя их под вторичные санкционные риски. Это не усложняет рынок, а, наоборот, делает его более устойчивым. Для российского сектора это скорее позитивный сигнал — бизнес учится выживать и развиваться в условиях внешнего давления, сохраняя ядро и фокус на развитии», — заявил Бедеров.

Эксперт добавил, что для такой компании, как SimpleOne, работающей с критической инфраструктурой, чувствительность к внешним факторам высока, но она компенсируется растущим внутренним спросом и поддержкой со стороны институтов развития. «Заказчики, особенно из госсектора и крупного бизнеса, сегодня более лояльны к российским вендорам, понимая стратегическую важность технологического суверенитета», — добавил эксперт.

При чём тут ИИ?

Обе компании — SimpleOne и IT Pod, которые перешли к АО «ИТГ» в 2025 г., занимаются в том числе разработками в сфере ИИ. По мнению экспертов, это чувствительное направление с точки зрения санкций.

«Санкции создают риски и для других связанных активов. ИИ-компании чувствительны из-за зависимости от зарубежных GPU, облаков, моделей, API и других партнёров, которые не могут работать с активами, у которых есть подсанкционные акционеры. Думаю, что здесь имеет место желание отделить личный санкционный риск от операционной компании», — полагает Арсений Даббах.

Случаи, когда предприниматели пересобирают структуру владения в ИТ, действительно стали заметнее, добавляет Денис Астафьев, предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro.

Главный парадокс в том, что ИИ-компания может быть российской по клиентам и выручке, но всё равно оставаться глобально зависимой по «железу», инструментам и инфраструктуре. Поэтому для таких компаний санкции опасны не только политически, но и технологически: они могут замедлить разработку, удорожить вычисления и ухудшить конкурентоспособность продукта, считает Астафьев.

Еще один фактор — изменения российского законодательства. С 1 сентября 2026 г. в России вступают в силу новые требования к ИИ-разработчикам (закон № 243-ФЗ), включая критерии «суверенности» моделей, что усиливает необходимость «чистого» владения, добавил Артём Денисов, управляющий партнёр юридической компании «Генезис».