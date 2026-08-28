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В России начато серийное производство глушилок Starlink

В России начали массово производить комплексы радиоэлектронного подавления, парализующие работу спутников глобальной системы связи Илона Маска Starlink, которую он предоставляет для наведения ударов украинским военным.

Запуск серийного производства комплексов РЭП

В России запущено серийное производство новейшего российского комплекса РЭП (радиоэлектронное подавление) «Волна купол гарант». Он способен подавлять сигналы американской спутниковой системы связи Starlink, пишет ТАСС, ссылаясь на свой источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

«Волна купол гарант» воздействует не на наземные терминалы, а на спутники, находящиеся на орбите. Направленным мощным радиосигналом глушатся приемные антенны, в результате чего бортовая система космического аппарата теряет способность функционировать и обслуживать терминалы на Земле.

По словам источника, каждый комплекс обладает высокой мощностью и может вызвать сбой в работе Starlink «на огромной территории», несколько штук «могут закрыть целый регион», а «десятки включенных одновременно устройств могут вызвать временный коллапс в работе Starlink».

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SpaceX / unsplash.com
Связь Starlink обеспечивают тысячи спутников

Опытные образцы прошли несколько модификаций и доказали свою эффективность. О том, что Россия начала применять комплекс «Волна купол гарант» для глушения спутников Starlink CNews писал в июне 2026 г.

Инструмент международной политики

По словам собеседника агентства, у России появился инструмент мирового влияния: «Россия, благодаря своим инженерам и своему ВПК, внезапно получила поистине инструмент международной политики».

Компания спутниковой связи американского миллиардера Илона Маска (Elon Musk) Starlink имеет глобальное покрытие и предоставляет свои услуги украинским военным для ударов вглубь нашей страны. «По сути, мы закрыли небо от действия Starlink везде, где нам надо» и можем распространить эту технологию «среди всех заинтересованных стран по всему миру», сказал источник ТАСС.

«Илон Маск ввязался не в ту игру. Если Starlink не остановится в своем пособничестве в терроризме, уже Россия будет решать, прекратит работу Starlink только над нашей территорией или по всему миру», — заявил источник.

Глобальная система Starlink

Starlink уже запустила 10,4 тыс. низкоорбитальных спутников, как писал CNews в мае 2026 г., и может сделать жителей всей планеты своими пользователями. У нее уже есть более 10 млн активных клиентов. Сеть покрывает 160 стран и территорий мира.

Для создания полномасштабной сети, которая позволит предоставлять широкополосный доступ в интернет в любом уголке планеты, ей нужна группировка из 12 тыс. аппаратов. Общая сумма инвестиций в реализацию такого проекта оценивается в $10 млрд.

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У ближайшего по размеру спутниковой группировки конкурента Starlink, европейской Eutelsat, есть всего 34 традиционных геостационарных спутника и около 600 спутников на низкой околоземной орбите. Масштабные планы есть у Китая, но пока это только планы. Китайские проекты CTC-1 и CTC-2 подали заявки на запуск на низкую околоземную орбиту 200 тыс. спутников.

В России в марте 2026 г. состоялся первый пакетный запуск 16 космических аппаратов низкоорбитальной группировки связи широкополосного доступа в интернет «Рассвет» российской аэрокосмической компании «Бюро 1440» (входит в «ИКС Холдинг»).

Анна Любавина

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