Главный чиповый холдинг России ушел в убыток на 3 млрд рублей

Убыток «Элемента» за полгода составил 3 млрд рублей против 2 млрд прибыли годом ранее. Главными факторами стали высокая ключевая ставка, инфляция, санкции и инцидент на производстве, ущерб от которого оценен в 1,9 млрд рублей.

Убыток вместо прибыли

Как выяснил CNews, выручка ПАО «Элемент» по МСФО за первое полугодие 2026 г. составила 15,78 млрд руб., что на 2% меньше, чем за аналогичный период 2025 г.

При этом чистый убыток холдинга достиг 2,96 млрд руб. против 2 млрд руб. прибыли годом ранее. Это следует из консолидированной финансовой отчетности группы, с которой ознакомился CNews.

В чем причины

Согласно отчету, в течение 2026 г. продолжалось действие внешних санкций на юридические и физические лица, в связи с чем усиливалось влияние экономических и иных факторов. Экономическая напряженность, уровень инфляции и ключевой ставки привели к ухудшению конъюнктуры рынка сбыта продукции «Элемента», существенному росту цен на сырье и прочих затрат.

«Элемент» «Элемент» ушел в убыток

Дополнительный удар по финансовым результатам нанес инцидент на производственной площадке Группы. В первом полугодии 2026 г. «в результате происшествия были повреждены технологическое оборудование, здания и запасы».

Группа признала убытки от обесценения и списания активов на 1,9 млрд руб., включая создание оценочных обязательств под обесценение запасов на 1,1 млрд руб. и списание внеоборотных активов на 479 млн руб. Компания считает эти расходы чрезвычайными и не включает их в расчет EBITDA.

Что дальше

Несмотря на убытки, «Элемент» продолжает инвестировать в развитие. За первое полугодие капитальные затраты холдинга составили 2,1 млрд руб. против 4,6 млрд годом ранее. Договорные обязательства по будущим приобретениям основных средств на 30 июня 2026 г. достигли 35,3 млрд руб.

Совокупная величина ожидаемой выручки по долгосрочным договорам проектного типа, по которым получены авансы, составляет 29,1 млрд руб. Завершение работ по этим контрактам ожидается до 2030 г.

К тому же, холдинг станет основой «Объединенной микроэлектронной корпорации», в которую планируют вложить 1 трлн руб.

Напомним, по состоянию на 30 июня 2026 г. основными акционерами «Элемента» являются компании группы Сбера (49,79%) и группы «Ростех» (41,67%).