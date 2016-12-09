«Микрон» обеспечит Московский городской транспорт электронными билетами

«Микрон» объявил об очередной победе в открытом тендера ГУП «Московский метрополитен» на поставку электронных билетов. Как рассказали CNews в компании, по итогам тендера «Микрон» заключил с «Московским метрополитеном» контракт на поставку в 2016-2017 гг. 198,5 млн бесконтактных транспортных карт для проезда пассажиров в метро и наземном транспорте. Стоимость контракта составила 1,318 млрд руб.

Согласно условиям контракта, «Микрон» обеспечит москвичей идентификационными транспортными билетами тарифного меню «90 минут», «Единый», «Проездной билет на провоз 1 места багажа», «Временный билет», «Временный билет к транспортной карте», «Билет для льготного проезда организованных групп граждан в Московском метрополитене», «Аэро+».

«Микрон» - крупнейший в России и СНГ производитель RFID карт и меток с чипом. Завод поставляет проездные билеты для ГУП «Московский метрополитен» c 2007 г. На предприятии реализован полный цикл производства бесконтактных карт, что обеспечивает высокий уровень защиты продукта от подделки.