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Правительство Марий Эл использует цифровую платформу Directum RX

Органы исполнительной власти Марий Эл в короткие сроки перешли на Directum RX. Весь проект — от старта до промышленной эксплуатации — занял менее полугода с момента заключения контракта. Об этом CNews сообщили представители Directum.

В рамках проекта в «цифру» перевели работу с входящими и исходящими документами, обращениями граждан, приказами, распоряжениями, служебными записками и исполнением поручений. В ходе внедрения разработали сквозной маршрут согласования исходящих писем с Администрацией главы, скорректировали порядок работы с обращениями граждан и др.

Работы велись на предварительно развернутом тестовом контуре. Благодаря преимуществам no-code-платформы большинство настроек выполняли сотрудники подведомственного учреждения — без привлечения вендора.

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Правительство Республики Марий Эл более семи лет использует продукты Directum. В системе Directum 5 работали все 23 органа исполнительной власти региона, Администрация Главы и подведомственные учреждения. Новые федеральные стандарты цифровизации потребовали от региона перехода на более гибкую и масштабируемую платформу. В качестве такого решения был выбран Directum RX. Ключевой задачей стало перевести всех пользователей максимально быстро, исключив параллельную работу в двух системах.

В планах правительства — подключение к работе на базе платформы Directum RX новых организаций, интеграции с РВД, ПОС и «Р7-Офис», а также внедрение ИИ-инструментов в основные процессы.

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