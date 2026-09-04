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Бывший министр связи России получил обвинение в создании организованного преступного сообщества

Экс-главе Минкомсвязи России Николаю Никифорову следователи предъявили обвинения в создании организованного преступного сообщества и особо крупном мошенничестве.

Никифорову предъявлены обвинения

Бывшему министру связи и массовых коммуникаций главе Минкомсвязи России Николаю Никифорову следователи МВД предъявили обвинения в создании организованного преступного сообщества и особо крупном мошенничестве. Об этом сообщил «Коммерсант».

Как пишет издание, Никифоров стал фигурантом уголовного дела финансовой пирамиды Finiko, в котором расследуется хищении 5 млрд руб. у 8 тыс. вкладчиков.

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Николай Никифоров в бытность главой Минкомсвязи России

Обвинение Никифорову было предъявлено в заочной форме, поскольку бывший министр сейчас проживает в основном в ОАЭ, «бывая на родине наездами».

Чем грозит заочное обвинение

Заочное обвинение может стать основанием для объявления Никифорова в федеральный, а потом в международный розыск.

Для начала его поисков по линии Интерпола Николая Никифорова предстоит заочно арестовать через суд. Если это произойдет, велика вероятность его задержания на территории ОАЭ и экстрадиции в Россию.

Организация преступного сообщества наказывается по статье 210 УК лишением свободы сроком до 20 лет и штрафом до 5 млн руб.

Максимальное наказание за особо крупное мошенничество (то есть мошенничество в размере свыше 12 млн руб.) наказывается согласно части 4 статьи 159 лишением свободы на срок до 10 лет и штрафом до 1 млн руб. или в размере дохода за период до трех лет.

История финансовой пирамиды Finiko

Финансовая пирамида Finiko, созданная на родине Никифорова в Татарстане, привлекала вкладчиков, обещая выплату до 25% годовых. К моменту прекращения компанией выплат, около 8 тыс. человек стали потерпевшими, а сумма их потерь по оценке МВД составляет около 5 млрд руб.

Как пишет «Коммерсант», деньги, собранные Finiko, выводились за границу с участием архитектурного бюро «Иннополис Архитект».

Эта компания занимается, в частности, застройкой города Иннополис недалеко от Казани.

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Возглавляет бюро дизайнер Азат Тухватуллин, которому принадлежит половина компании. Вторым учредителем является Николай Никифоров через ООО «Иннополис Развитие».

Азат Тухватуллин был задержан в конце августа 2026 г. в Иннополисе. К операции по его задержанию привлекалась местная полиция и СОБР Росгвардии. 1 сентября по решению Мещанского райсуда он был помещен в СИЗО.

В ОАЭ задержан и уже передан властям России еще один фигурант уголовного дела Finiko Эдвард Сабиров.

Чем знаменит Николай Никифоров

Николай Никифоров - самый молодой министр в истории современной России. В 2012 г. в 29 лет он возглавил Министерство связи и массовых коммуникаций, где занимал кресло министра до 2018 г.

До этого в 2010-2012 гг. он был министром связи Татарстана.

Наукоград Иннополис, который часто называют первым новым городом в современной России, был построен в 2015 г. по инициативе в том числе и Никифорова.

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