Готовится первый в мире закон о запрете «умных» очков

Норвегия объявляет об ужесточении правил для умных очков и носимых технологий, уделяя особое внимание распознаванию лиц и защите частной жизни. В 2026 г. она может стать первой страной, запретившей умные очки с функциями съемки.

Проработка новых правил

Норвегия намерена ужесточить правила использования умных очков и других носимых устройств с камерами, сообщил TechCrunch. Главная претензия — в таких очках людей вокруг можно снимать практически незаметно и без их согласия.

В сентябре 2026 г. Норвегия рассматривает возможность введения ограничений или даже запрета на использование умных очков и других устройств, которые можно носить на голове и которые оснащены камерами. Причиной же стали все более серьезные опасения относительно конфиденциальности. Такие гаджеты могут быть постоянно подключены к интернету, оснащены камерами и микрофонами, а в будущем потенциально получить еще и функции распознавания лиц.

О возможном ужесточении правил заявила министр по цифровым технологиям Норвегии Карианне Тунг (Karianne Tung). По ее словам, Правительство Норвегии изучает способы регулирования устройств со встроенными камерами. К ним относятся, в частности, умные очки, созданные крупными технологическими компаниями вроде Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России) и Snap.

Главная обеспокоенность властей

Главная тревога норвежских властей связана с тем, что развитие умных технологий позволяет все легче сочетать искусственный интеллект (ИИ) с устройствами, которые внешне почти не отличаются от обычных предметов повседневного использования.

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По словам Тунг, наблюдается четкая тенденция к объединению ИИ с камерами и микрофонами, встроенными в очки, наушники, головные уборы и другие предметы, которыми мы пользуемся каждый день. В отличие от обычного смартфона, использование которого легко заметить, носимое устройство с камерой вызывает гораздо больше вопросов о скрытой записи. Человек в умных очках может выглядеть так, будто просто общается или прогуливается, тогда как устройство потенциально способно записывать видео, звук или другую информацию.

По данным TechCrunch, именно из-за таких опасений технология уже вызвала негативную реакцию среди защитников гражданских свобод и части потребителей. Критики даже начали называть подобные устройства «pervert glasses» т.е. «очками для подглядывания». Это название стало символом общественного недовольства гаджетами, которые можно использовать для незаметного наблюдения или записи других людей.

Возможные ограничения

Норвежские власти хотят определить границы допустимого использования таких устройств в общественных местах.

«Мы должны предотвратить использование этого оборудования для наблюдения за другими людьми в общественных местах», — заявила Карианне Тунг.

Одним из ключевых вопросов может стать технология распознавания лиц. Современные умные очки уже сочетают камеры, подключение к интернету и возможности ИИ. Следующим шагом может стать более широкое использование ИТ-систем, способных анализировать лица людей.

Именно эта перспектива вызывает особую тревогу у защитников конфиденциальности. Тунг заявила, что будущие правила могут предусматривать запрет на использование технологии распознавания лиц других людей в общественных местах.

Если такие ограничения будут приняты, это может стать одним из самых жестких подходов к регулированию носимых устройств с камерами и ИИ.

Почему проблема сложнее обычной съемки

Проблема заключается не только в самой записи видео. Сочетание камеры с ИИ потенциально позволяет не просто фиксировать происходящее вокруг, но и анализировать полученную информацию. Поэтому вопрос конфиденциальности постепенно выходит за рамки традиционных правил использования камер.

Норвежские власти обращают внимание не только на умные очки. По словам министра, технологии появляются во все большем количестве повседневных предметов. Камеры и микрофоны могут интегрироваться в очки, наушники, головные уборы и другие носимые устройства.

Это создает сложную задачу для законодателей. Традиционные правила, касающиеся камер и видеозаписи, формировались в то время, когда камера была отдельным и хорошо заметным устройством. Теперь она может быть почти незаметной частью обычного аксессуара. В результате человек в общественном месте может даже не знать, что его снимают или что изображение потенциально анализируется алгоритмами ИИ.

Следующие шаги

Для подготовки возможных изменений норвежские власти планируют создать группу экспертов, их задачей станет консультирование Правительства Норвегии по вопросам защиты права людей на частную жизнь в условиях стремительного развития носимых технологий.

Конкретных окончательных правил в сентябре 2026 г. не объявлено. Власти лишь рассматривают возможность ужесточения регулирования устройств с камерами, микрофонами и ИИ. Однако сам факт появления этого вопроса на уровне Правительства Норвегии показывает, что умные очки перестают быть просто очередным технологическим гаджетом. Их развитие порождает новый конфликт между удобством технологий и правом людей не становиться объектом скрытого наблюдения.

Умные очки и другие носимые устройства быстро обретают новые возможности, в 2026 г. могут сочетать камеры, микрофоны, доступ к интернету и ИИ-системы в одном компактном устройстве. Именно такая комбинация заставляет власти в разных странах все активнее задумываться о новых правилах.

Норвегия пока не приняла окончательного запрета. Однако страна уже рассматривает возможность вмешаться в развитие технологии, если ее использование начнет создавать угрозу для частной жизни граждан. Особое внимание может быть уделено использованию устройств для наблюдения за другими людьми и возможному распознаванию лиц в общественных местах.

Будущее решение Норвегии может стать важным примером того, как государства будут реагировать на появление новой категории гаджетов, способных превратить обычные очки или другие аксессуары в постоянно подключенные к сети устройства для записи и анализа окружающего мира.

* Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов социальных сетей Facebook и Instagram входит в перечень организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации экстремистскими