Нотариусы удостоверили более 24 тыс. машиночитаемых доверенностей с начала года

Российские нотариусы удостоверили 24,5 тыс. машиночитаемых доверенностей (МЧД) за восемь месяцев 2026 года. Наиболее востребован такой формат в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской и Иркутской областях, а также в Краснодарском крае, - сообщает Федеральная нотариальная палата. Об этом CNews сообщили представители Федеральной нотариальной палаты.

Информационные системы могут обрабатывать МЧД без помощи человека — полномочия поверенного указаны в них в виде кода. Это не только ускоряет обработку доверенности, но и сводит к минимуму вероятность ошибок, фальсификаций и злоупотреблений, в частности, подмены нотариального документа доверенностью в простой письменной форме.

Обязательному нотариальному удостоверению машиночитаемые доверенности подлежат в тех же случаях, что и традиционные, напомнили в ФНП. Например, при наделении представителя полномочиями подавать заявления о государственной регистрации прав и сделок, а также заключать договоры, которые изначально требуют обязательного участия нотариуса. При этом практика не ограничивается только обязательной нотариальной формой.

Машиночитаемая доверенность, как и любой нотариальный документ, обладает повышенной доказательственной силой. Нотариус всегда проверяет личность, компетенцию и дееспособность доверителя, соответствие содержания доверенности закону. В итоге объем полномочий поверенного не вызывает сомнений ни у контрагентов, ни у контролирующих органов, а оспорить документ крайне сложно.

Такие гарантии особенно важны, если доверенность используется для операций с повышенными требованиями: подписания крупных контрактов, участия в тендерах, представительства в судах и взаимодействия с банками.

Обращаются к нотариусам и представители бизнеса с так называемой «пирамидальной структурой управления», где есть головные и дочерние компании. А также юрлица, которыми руководит одновременно генеральный директор и коллегиальный орган управления. Выбирают нотариальную форму МЧД и компании с разветвленной структурой представителей, где от имени организации документы подписывают десятки и сотни сотрудников: бухгалтеры, юристы, менеджеры по закупкам, контрактные управляющие и так далее.

Кроме того, компании удостоверяют МЧД у нотариусов для взаимодействия с налоговыми органами или, например, для работы на электронных торговых площадках. Во втором случае при использовании нотариальной МЧД требуется меньший пакет документов. Дело в том, что нотариус уже проверил правоспособность юридического лица, полномочия его представителя, а также, например, наличие согласия коллегиального органа управления, если оно было необходимо.

Может выручить нотариус и организации, чьи данные о гендиректоре в ЕГРЮЛ скрыты. Создать доверенность самостоятельно в таком случае не выйдет — при регистрации новой МЧД блокчейн-хранилище на сайте ФНС синхронизируется с данными реестра, чтобы получить информацию о руководителе организации.

В ФНП напомнили, что возможность нотариально удостоверять МЧД появилась осенью 2023 г. С тех пор было оформлено свыше 92 тыс. таких документов.